Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura listesi sorgulama

Antalya'da bugün gerçekleştirilen büyük kura çekiminin ardından gözler sonuçların ilan edileceği dijital platformlara çevrildi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki noter huzurunda yapılan işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte, asil ve yedek hak sahiplerine ait listelerin sisteme aktarılma süreci başladı.

Hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki ana kanal bulunuyor. İlk olarak, noter onaylı tam listeler TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden tüm şeffaflığıyla paylaşılacak. Aynı zamanda, daha hızlı ve kişiye özel sorgulama yapmak isteyen adaylar e-Devlet kapısına giriş yaparak "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumlarını anlık olarak görebilecekler. Bu sistem sayesinde hem 1+1 hem de 2+1 konut tipleri için asil listede yer alıp almadığınızı veya kaçıncı yedek olduğunuzu bugün içerisinde netleştirmeniz mümkün olacak.

Kura sonucunda hak sahibi olduğunuzu gördüğünüzde, bundan sonraki süreçte banka sözleşme aşamaları ve konut belirleme kurası için TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmeniz büyük önem taşıyor.

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)