Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura listesi sorgulama

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Antalya genelinde inşa edilecek toplam 13 bin 213 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi gereği canlı yayında tek tek belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'un da yer aldığı tören, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yoğun bir katılımla yapıldı.
1 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
Antalya'da bugün gerçekleştirilen büyük kura çekiminin ardından gözler sonuçların ilan edileceği dijital platformlara çevrildi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki noter huzurunda yapılan işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte, asil ve yedek hak sahiplerine ait listelerin sisteme aktarılma süreci başladı.
Hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki ana kanal bulunuyor. İlk olarak, noter onaylı tam listeler TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden tüm şeffaflığıyla paylaşılacak. Aynı zamanda, daha hızlı ve kişiye özel sorgulama yapmak isteyen adaylar e-Devlet kapısına giriş yaparak "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumlarını anlık olarak görebilecekler. Bu sistem sayesinde hem 1+1 hem de 2+1 konut tipleri için asil listede yer alıp almadığınızı veya kaçıncı yedek olduğunuzu bugün içerisinde netleştirmeniz mümkün olacak.
Kura sonucunda hak sahibi olduğunuzu gördüğünüzde, bundan sonraki süreçte banka sözleşme aşamaları ve konut belirleme kurası için TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmeniz büyük önem taşıyor.
TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
Antalya'da bugün tamamlanan kura çekimi sonrasında ev sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlar için başvuru bedellerinin iade süreci netleşti. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yatırılan 5 bin liralık başvuru ücreti, noter huzurunda yapılan çekilişin ardından asıl veya yedek listede ismi bulunmayan tüm adaylara iade edilecek.
TOKİ'nin standart iade prosedürüne göre, iade işlemleri kura çekim tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başlıyor. Antalya özelinde kura çekimi 10 Ocak Cumartesi günü yapıldığı için, araya giren hafta sonu ve resmi işlem süreleri hesaplandığında iadeler 19 Ocak Pazartesi gününden itibaren alınabilecek.
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.