Bitlis TOKİ kura sonuçları belli oldu: TOKİ Bitlis kura sonuçları sorgulama

Çekilişin hemen ardından sisteme yüklenen asil ve yedek hak sahipleri listesine ulaşmak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız yeterlidir. Arama kısmına "Kura Sonucu Sorgulama" yazarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetine ulaşabilir ve sonucunuzu anlık olarak görebilirsiniz.

TOKİ’nin resmi internet sitesi olan toki.gov.tr adresinde yer alan "Satış & Kura" başlığı altındaki sonuç sorgulama ekranına giderek de kimlik numaranızla durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Bitlis projesine ait toplu isim listeleri de PDF formatında bu adreste yayımlanmaktadır.

