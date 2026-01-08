Bitlis TOKİ kura sonuçları belli oldu: TOKİ Bitlis kura sonuçları sorgulama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bitlis merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 363 konutun hak sahipleri bugün canlı yayında belirlendi.
TOKİ'nin Bitlis merkez ve ilçeleri için bugün gerçekleştirdiği 2 bin 363 sosyal konutun hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda tamamlanarak sonuçlar erişime açıldı. Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve diğer ilçeleri kapsayan asil ve yedek isim listelerine e-Devlet kapısı üzerindeki kura sonucu sorgulama ekranından veya TOKİ'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ile ulaşılabiliyor.
Çekilişin hemen ardından sisteme yüklenen asil ve yedek hak sahipleri listesine ulaşmak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:
E-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız yeterlidir. Arama kısmına "Kura Sonucu Sorgulama" yazarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetine ulaşabilir ve sonucunuzu anlık olarak görebilirsiniz.
TOKİ’nin resmi internet sitesi olan toki.gov.tr adresinde yer alan "Satış & Kura" başlığı altındaki sonuç sorgulama ekranına giderek de kimlik numaranızla durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Bitlis projesine ait toplu isim listeleri de PDF formatında bu adreste yayımlanmaktadır.