120 şampiyon adayı tay bu yıl satışa çıkıyor

İşletmede aralarında "Kardeşcan", "Berksoy", "Serdümen", "Semend", "Yakupbey", "Bozkırefesi", "Orçun" ve "Kurtel" gibi yarış hayatları sırasında birçok kez derece elde edenlerin de yer aldığı 9 aygır bulunuyor.