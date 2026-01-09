TOKİ’de 2026 taksit artış oranları netleşti

TOKİ, 2026 yılının ilk altı ayında uygulanacak geri ödeme tutarlarına ilişkin artış oranlarını duyurdu. Buna göre, TOKİ tarafından inşa ettirilen ve satışları bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak gerçekleştirilen yeni projelerde, geri ödemeye esas borç bakiyeleri ile taksit tutarları, 1 Temmuz 2025–31 Aralık 2025 dönemine ait memur maaş artış oranı doğrultusunda güncellenecek. Söz konusu artış oranı yüzde 15,57 olacak.

Konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı

TOKİ tarafından daha önce inşa edilerek satışa sunulan eski projeler ile 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında T. Emlak Bankası A.Ş.’den TOKİ’ye devredilen projelerde, geri ödemeye esas borç bakiyeleri ve taksit tutarları güncellenecek.

Buna göre, 1 Temmuz 2025–31 Aralık 2025 dönemine ait memur maaş artış oranı (yüzde 15,57), TÜFE (yüzde 12,19) ve Yİ-ÜFE (yüzde 10,34) oranları karşılaştırılarak en düşük oran esas alınacak. Bu kapsamda uygulanacak artış oranı yüzde 10,34 olarak belirlendi.

Aynı şekilde, satılan arsaların geri ödemelerine ilişkin borç bakiyeleri ve taksit bedelleri de yüzde 10,34 oranında artırıldı.

Konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı da yüzde 15,57 olarak açıklandı.