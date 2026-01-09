SASKİ’den yenilenebilir enerjide 2025 bilançosu: 42,9 milyon kWh üretim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su ve güneş kaynaklarından sağlanan üretimle 2025 yılı boyunca kurum tesislerinin enerji ihtiyacını karşılarken, yenilenebilir enerji faaliyetleriyle 114 milyon liralık ekonomik değer elde edildiğini açıkladı.
1 Doğaya 716 bin ağaç dikimine eş değer çevresel fayda sağladı
Yapılan üretim, karbon salınımını engelleyerek doğaya 716 bin ağaç dikimine eş değer çevresel fayda sağladı.
2 Yaklaşık 4 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacına denk bir kapasite oluşturdu
Türkiye'de bir yerel yönetim tarafından inşa edilen ilk elektrik üretim tesisi olan ADASU HES, 2025 yılında 17 milyon 390 bin kWh elektrik üretti.
Sakarya Nehri üzerinde kurulu tesis, bu üretimle yaklaşık 4 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacına denk bir kapasite oluşturdu.