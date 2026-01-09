SASKİ’den yenilenebilir enerjide 2025 bilançosu: 42,9 milyon kWh üretim

ARA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su ve güneş kaynaklarından yararlanarak 2025 yılında yenilenebilir enerji üretimiyle 114 milyon liralık ekonomik değer sağladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su ve güneş kaynaklarından sağlanan üretimle 2025 yılı boyunca kurum tesislerinin enerji ihtiyacını karşılarken, yenilenebilir enerji faaliyetleriyle 114 milyon liralık ekonomik değer elde edildiğini açıkladı.

Doğaya 716 bin ağaç dikimine eş değer çevresel fayda sağladı

Yapılan üretim, karbon salınımını engelleyerek doğaya 716 bin ağaç dikimine eş değer çevresel fayda sağladı.

Yaklaşık 4 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacına denk bir kapasite oluşturdu

Türkiye'de bir yerel yönetim tarafından inşa edilen ilk elektrik üretim tesisi olan ADASU HES, 2025 yılında 17 milyon 390 bin kWh elektrik üretti. 

Sakarya Nehri üzerinde kurulu tesis, bu üretimle yaklaşık 4 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacına denk bir kapasite oluşturdu.

4 tesisten 18 milyon 542 bin kWh enerji elde edildi

Öte yandan Akçay Barajı isale hattı üzerindeki İkramiye, Hacımercan, Hızırilyas ve Balıkçı HES tesislerinden ise 18 milyon 542 bin kWh enerji elde edildi. Bu miktar, yaklaşık 4 bin 200 hanenin tüketimine karşılık geliyor.
