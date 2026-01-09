SASKİ’den yenilenebilir enerjide 2025 bilançosu: 42,9 milyon kWh üretim

Türkiye'de bir yerel yönetim tarafından inşa edilen ilk elektrik üretim tesisi olan ADASU HES, 2025 yılında 17 milyon 390 bin kWh elektrik üretti.

Sakarya Nehri üzerinde kurulu tesis, bu üretimle yaklaşık 4 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacına denk bir kapasite oluşturdu.