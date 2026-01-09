Söz konusu kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşayan Ankara esnafı, duruma tepki gösterdi.

Pursaklar ilçesindeki Saray Mahallesi'nde kadın kuaförü olan İbrahim Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Susuzluğu çok kötü yaşıyoruz. Çünkü müşterinin saçını boyuyorsun, yıkayacaksın, su kesilmiş. Koştur marketlere gidiyorsun, su alıp geliyorsun. Isıtıp saçı yıkamaya çalışıyorsun. O arada saçın yanma riski de var." diye konuştu.

Saç boyama işlemi yaptığı bir müşterisinin saçının su kesintisi nedeniyle zarar gördüğünü belirten Korkmaz, "Hemen müdahale etmeniz lazım, zamanında yıkayamıyorsun. Çünkü suyu hazırlayayım diyene kadar saça zarar veriyor." dedi.

Korkmaz, su kesintisinden dolayı müşterisinin azaldığını söyledi.