Gök Vatan’ın Yeni Muhafızı: ASELSAN EJDERHA göreve hazır

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, SAHA İstanbul'un "SAHA Sohbet" programında, şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ASELSAN'ın 14 Kasım 1975'te Ankara’da bir apartman dairesinde 4 kişiyle başlayan yolculuğunun, bugün 50. yılında 13 bin kişilik bir aileyle devam ettiğini dile getiren Akyol, şirketin bugün 25 ülkede fiilen operasyon yürüttüğünü ve Anadolu'nun farklı şehirlerinde aktif üretim tesislerine sahip olduğunu belirtti.

Akyol, ASELSAN’ın 50. yılını hem finansal hem teknolojik başarılarla kutladıklarını, Anadolu’ya yayılan üretim kabiliyetlerinin bu başarıların temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

ASELSAN'ın Borsa İstanbul’da 1 trilyon lira değerine ulaşan ilk Türk şirketi olduğuna dikkati çeken Ahmet Akyol, şirketin Türkiye'nin en değerli, Avrupa'nın 8'inci, dünyanın ise 20'nci en değerli savunma şirketi unvanlarına ulaştığını, bu başarıların ASELSAN'ın 50 yıllık hikayesinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini vurguladı.

Akyol, gelecek 50 yıl için hazırlanan ASELSAN NEXT programının adım adım hayata geçtiğini ifade ederek, yılda 30’un üzerinde yeni ürün çıkardıklarını ve şirketin büyüme hızında güçlü bir momentum yakalandığını belirtti.