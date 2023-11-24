Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kira mesajı: Yaşadığı diyaloğu paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdiklerini söyledi ve "Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız" dedi.

Çocukların eğitiminden hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Biz eğitim öğretim konusunu doğrudan bekamızı ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyor, her türlü siyasi hesabın üstünde tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda her türlü ufuk açıcı tenkide ve yol gösterici teklife de açık olduklarının altını çizerek, atamalar yanında üzerinde hassasiyetle durdukları bir diğer hususun öğretmenlerin maaşları ve özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeler olduğunu belirtti.

Bu konuda da zaman zaman gerçek olmayan çeşitli iddialara ve ithamlara rastladıklarını aktaran Erdoğan, "Oysaki hükümetlerimizin üstün niyeti ve karnesi apaçık ortadadır. 2002 yılında en düşük öğretmen maaşı ek dersler hariç 470 lirayken, bugün bu rakam 23 bin 900 liraya çıktı. Nereden nereye... Dolar bazında 2002 yılında kasım ayı itibarıyla bir öğretmen ek ders hariç 290 dolar kazanırken, bugün dolar bazında bunun yaklaşık 3 katı maaş alıyor. Yani hem Türk Lirası hem de dolar olarak reel artış söz konusu." diye konuştu.

HAYAT PAHALILIĞININ FARKINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunları söylerken her şeyin mükemmel olduğu iddiasında olmadığını ifade ederek, "Tüm dünyada enflasyonun son 70 yılın zirvelerini zorladığı bir ekonomik atmosferden bizim etkilenmememiz düşünülemez. Hayat pahalılığı ve büyük şehirlerimizdeki fahiş kira artışlarının ücretli çalışanlarımız üzerinde oluşturduğu baskının farkındayız." dedi.

KİRA MESAJI

Ev sahiplerinin insaf dışı uygulamalarını bir kenara koyamayacaklarını dile getiren Erdoğan, dün bir vatandaşla olan diyaloğunu "Dedi ki 'Kiracıyım.' 'Ne ödüyorsun?' dedim. 'Başkanım' dedi, 'Şu anda ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor. 2 bin 500 lira veriyordum. Şimdi kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya evden çıkarsın' diyor.'' sözleriyle anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evin kirasını 2 bin 500'den 7 bin 500'e çıkarmanın insafa sığmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mecburen o ilçedeki belediye başkanımızı aradım. Ondan ricada bulunduk. Dedim ki 'Ya uygun bir kiralık yer bul. Veyahut da bizim TOKİ'nin evleri varsa oradan kendisine bir imkan sağla.' Bu vicdan... Her şeyi devletten beklemek herhalde olacak bir şey değil. El ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız. Ama ben o ev sahibine, herhalde o da şimdi dinliyordur beni, 'Sende vicdan var mı?' diye sormak durumundayım. Bu kadar biz konut yapıyoruz. Bu yaptığımız konutlarla çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Ama insaf ya 2 bin 500'den 7 bin 500'e. Bu ne vicdandır?"

YAKINDA PİYASA GERÇEKLERİYLE UYUMLU RAKAMLARA GELECEĞİNE İNANIYORUM

Fahiş fiyat balonunu söndürecek tedbirleri artık hayata geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Otomobil piyasasında alınan önlemlerin sonuçlarını gördük. Konut fiyatları ve kiralarda da dengelenme başladı. Yakında her ikisinin de piyasa gerçekleriyle uyumlu rakamlara geleceğine inanıyorum." diye konuştu.