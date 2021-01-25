Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra tüm projelerde yatay mimari uygulayacaklarını belirterek, “Dikey mimari hele hele deprem bölgesinde bizim için intihardır” dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte devlete ‘devlet baba’ demişler.” dedi.

Erdoğan, Malatya’da 1195 konutun hizmete sunulduğunu belirterek, “Bugün Elazığ’da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturduk.” diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak, 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Ülkemizin yapı stokunun önemli bir bölümü depreme dayanıksız olarak inşa edilmiştir. Marmara depreminin ardından bu gerçek tüm çıplaklığıyla kendini göstermiştir. (İstanbul’da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır.”

“Bundan sonra tüm projelerde yatay mimari uygulanacak”

Erdoğan, bundan sonra tüm projelerde yatay mimari uygulayacaklarını belirterek, “Dikey mimari hele hele deprem bölgesinde bizim için intihardır” dedi.