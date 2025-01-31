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Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı: Kadınlar en çok hangi ilden konut aldı?

Türkiye’de 2024 yılında 1,5 milyona yakın konut satıldı. Bu konutların yaklaşık 517 bini kadınlar tarafından satın alındı. Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, “Konut alımında kadınların oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Bu da Cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek oran” dedi.

31 Ocak 2025 | 16:03
Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı: Kadınlar en çok hangi ilden konut aldı?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, resmi olarak Türkiye’de 2024 yılında tapu devri yapılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşti.

2024 yılının özellikle bir açıdan Türk gayrimenkul tarihine geçtiğini ifade eden Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, “2024 yılında, alımı kadınlar tarafından gerçekleştirilen konut sayısı 517 bin 528 oldu. Bu, bugüne kadar kadınların bir yılda en yaptığı en yüksek konut alımına işaret ediyor. Sadece adetsel bazda değil, toplam satışa oran olarak baktığımızda da Türkiye’de el değiştiren her 100 konuttan 35’inin kadınlar tarafından alındığını görüyoruz. Böylece, Türkiye tarihinde ilk kez kadınların konut alım oranı yüzde 35’ler seviyesine yükselmiş oldu” ifadelerini kullandı.

İLK 3 KIRKLARELİ, ÇANAKKALE, BALIKESİR OLDU

Kadınların konut alım oranının en yüksek olduğu iller arasında Kırklareli’nin yüzde 42,3’lük oranla birinci sırada geldiğini sözlerine ekleyen Hakan Bucak, “Kırklareli’ni sırasıyla yüzde 42,2 ile Çanakkale ve yüzde 42 ile Balıkesir takip ediyor. Kadın konut alım oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 22,6 ile Muş, yüzde 23,2 ile Ağrı ve yüzde 23,4 ile Ardahan olarak sıralanıyor” dedi.

‘KADINLARIN İÇİNE SİNEN PROJELER SATIŞ RİSKİ YAŞAMAZ’

Son yıllarda kadınların gayrimenkul sektöründeki rolünün her geçen gün daha da güçlendiğini ve konut alım tercihlerinde kadınların belirleyici olduğunu vurgulayan Hakan Bucak, kadınların gayrimenkule olan inancının ve güveninin erkeklerden daha yüksek olduğunu ifade etti. 

Yüksek enflasyon dönemlerinde yatırım kararlarının daha dikkatli alınması gerektiğini belirten Bucak, bu süreçte kadınların finansal stratejiler geliştirme konusunda daha proaktif davrandığını söylerken şöyle devam etti: “Özellikle birinci el konut alımında kadınların karar verici rol üstlenmesi sektörün dinamiklerini değiştiriyor. Kadınların içine sinen projeler satış riski yaşamaz. Kadınların tercih ve güveni sektördeki başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden biri. Ayrıca TÜİK verileri de gösteriyor ki kadınlar konut seçiminde sadece yatırım değerini değil, güvenlik, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği de göz önünde bulunduruyor. Bu da kadınların karar verdiği projelerin uzun vadede daha sağlam ve istikrarlı yatırımlara dönüştüğünü kanıtlıyor."

Kadınların konut alım oranı 3 yıldır kesintisiz şekilde yükseliyor:

YılToplam Konut Satışı Erkekler Tarafından Alınan Konut SayısıKadınlar Tarafından Alınan Konut SayısıOrtak AlımDiğerKadın Sahipliği Oranı
20141 165 381 695 727 343 209 27 919 98 52629,5%
20151 289 320 774 874 382 237 29 708 102 50129,6%
20161 341 453 801 048 391 334 29 088 119 98329,2%
20171 409 314 837 928 409 453 29 178 132 75529,1%
20181 375 398 790 006 421 286 26 877 137 22930,6%
20191 348 729 775 653 420 276 24 141 128 65931,2%
20201 499 316 892 347 483 007 23 424 100 53832,2%
20211 491 856 819 730 506 495 28 900 136 73134,0%
20221 485 622 821 132 484 654 24 193 155 64332,6%
20231 225 926 690 438 401 933 19 610 113 94532,8%
20241 478 025 819 231 517 528 24 547 116 71935,0%

Kaynak: TÜİK

 

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