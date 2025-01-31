Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı: Kadınlar en çok hangi ilden konut aldı?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, resmi olarak Türkiye’de 2024 yılında tapu devri yapılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşti.

2024 yılının özellikle bir açıdan Türk gayrimenkul tarihine geçtiğini ifade eden Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, “2024 yılında, alımı kadınlar tarafından gerçekleştirilen konut sayısı 517 bin 528 oldu. Bu, bugüne kadar kadınların bir yılda en yaptığı en yüksek konut alımına işaret ediyor. Sadece adetsel bazda değil, toplam satışa oran olarak baktığımızda da Türkiye’de el değiştiren her 100 konuttan 35’inin kadınlar tarafından alındığını görüyoruz. Böylece, Türkiye tarihinde ilk kez kadınların konut alım oranı yüzde 35’ler seviyesine yükselmiş oldu” ifadelerini kullandı.

İLK 3 KIRKLARELİ, ÇANAKKALE, BALIKESİR OLDU

Kadınların konut alım oranının en yüksek olduğu iller arasında Kırklareli’nin yüzde 42,3’lük oranla birinci sırada geldiğini sözlerine ekleyen Hakan Bucak, “Kırklareli’ni sırasıyla yüzde 42,2 ile Çanakkale ve yüzde 42 ile Balıkesir takip ediyor. Kadın konut alım oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 22,6 ile Muş, yüzde 23,2 ile Ağrı ve yüzde 23,4 ile Ardahan olarak sıralanıyor” dedi.

‘KADINLARIN İÇİNE SİNEN PROJELER SATIŞ RİSKİ YAŞAMAZ’

Son yıllarda kadınların gayrimenkul sektöründeki rolünün her geçen gün daha da güçlendiğini ve konut alım tercihlerinde kadınların belirleyici olduğunu vurgulayan Hakan Bucak, kadınların gayrimenkule olan inancının ve güveninin erkeklerden daha yüksek olduğunu ifade etti.

Yüksek enflasyon dönemlerinde yatırım kararlarının daha dikkatli alınması gerektiğini belirten Bucak, bu süreçte kadınların finansal stratejiler geliştirme konusunda daha proaktif davrandığını söylerken şöyle devam etti: “Özellikle birinci el konut alımında kadınların karar verici rol üstlenmesi sektörün dinamiklerini değiştiriyor. Kadınların içine sinen projeler satış riski yaşamaz. Kadınların tercih ve güveni sektördeki başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden biri. Ayrıca TÜİK verileri de gösteriyor ki kadınlar konut seçiminde sadece yatırım değerini değil, güvenlik, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği de göz önünde bulunduruyor. Bu da kadınların karar verdiği projelerin uzun vadede daha sağlam ve istikrarlı yatırımlara dönüştüğünü kanıtlıyor."

Kadınların konut alım oranı 3 yıldır kesintisiz şekilde yükseliyor:

Yıl Toplam Konut Satışı Erkekler Tarafından Alınan Konut Sayısı Kadınlar Tarafından Alınan Konut Sayısı Ortak Alım Diğer Kadın Sahipliği Oranı 2014 1 165 381 695 727 343 209 27 919 98 526 29,5% 2015 1 289 320 774 874 382 237 29 708 102 501 29,6% 2016 1 341 453 801 048 391 334 29 088 119 983 29,2% 2017 1 409 314 837 928 409 453 29 178 132 755 29,1% 2018 1 375 398 790 006 421 286 26 877 137 229 30,6% 2019 1 348 729 775 653 420 276 24 141 128 659 31,2% 2020 1 499 316 892 347 483 007 23 424 100 538 32,2% 2021 1 491 856 819 730 506 495 28 900 136 731 34,0% 2022 1 485 622 821 132 484 654 24 193 155 643 32,6% 2023 1 225 926 690 438 401 933 19 610 113 945 32,8% 2024 1 478 025 819 231 517 528 24 547 116 719 35,0%

Kaynak: TÜİK