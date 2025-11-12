Damla Kent Projesi'nde asli edim başlangıç tarihi öne çekildi

Şirketimiz tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem kodu ile işlem gören Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası için Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 12.02.2026 olarak belirlenen asli edim kullanım süresi başlangıç tarihinin, öne çekilmesine karar verilmiştir.

İHALE VE SÖZLEŞME SÜREÇLERİ DAHA ERKEN TAMAMLANDI

Damla Kent Projesi'nin ihraç edilen tüm etaplarındaki ihale ve sözleşme süreçleri, planlanan takvimden çok daha erken, 22.10.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve inşaat faaliyetlerine hızla başlandığı geçtiğimiz dönemde kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu gelişmeler üzerine, yatırımcılarımızın asli edim taleplerini 12.02.2026 tarihini beklemeden yapabilmeleri adına, asli kullanım süresi başlangıç tarihinin öne çekilmesi amacıyla 03.11.2025'te Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmuş ve 07.11.2025 tarih ve E-29833736-105.02.02-80829 sayılı yazısı ile onay alınmıştır.

BAŞLANGIÇ TARİHİ 26.11.2025

Bu onay kapsamında Şirketimizce, asli edim kullanım süresi başlangıç tarihinin 26.11.2025 olarak uygulanmasına; asli edim kullanım süresi sonu olan 11.08.2028 tarihine kadar yatırımcılarımızın asli edim talebinde bulunabilmesine, 10.07.2029 tarihine kadar edim değişikliği talebinde bulunulabileceğine karar verilmiştir.