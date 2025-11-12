Damla Kent Projesi'nde asli edim başlangıç tarihi öne çekildi

ARA
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) dün KAP'a Damla Kent Projesi'nde asli edim başlangıç tarihinin öne çekilmesine ilişkin açıklamada bulundu.


Son Güncellenme:
Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arzı Ağustos ayında gerçekleşmişti. Emlak Konut, dün asli edim başlangıç tarihinin öne çekilmesine ilişkin KAP'a bildirimde bulundu. Açıklama şöyle:

 

 

1 EMLAK KONUT'TAN AÇIKLAMA

Şirketimiz tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul'da  "DMLKT" işlem kodu ile işlem gören Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası için Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 12.02.2026 olarak belirlenen asli edim kullanım süresi başlangıç tarihinin, öne çekilmesine karar verilmiştir.

İHALE VE SÖZLEŞME SÜREÇLERİ DAHA ERKEN TAMAMLANDI

Damla Kent Projesi'nin ihraç edilen tüm etaplarındaki ihale ve sözleşme süreçleri, planlanan takvimden çok daha erken, 22.10.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve inşaat faaliyetlerine hızla başlandığı geçtiğimiz dönemde kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu gelişmeler üzerine, yatırımcılarımızın asli edim taleplerini 12.02.2026 tarihini beklemeden yapabilmeleri adına, asli kullanım süresi başlangıç tarihinin öne çekilmesi amacıyla 03.11.2025'te Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmuş ve 07.11.2025 tarih ve E-29833736-105.02.02-80829 sayılı yazısı ile onay alınmıştır.

BAŞLANGIÇ TARİHİ 26.11.2025

Bu onay kapsamında Şirketimizce, asli edim kullanım süresi başlangıç tarihinin  26.11.2025 olarak uygulanmasına; asli edim kullanım süresi sonu olan 11.08.2028 tarihine kadar yatırımcılarımızın asli edim talebinde bulunabilmesine, 10.07.2029 tarihine kadar edim değişikliği talebinde bulunulabileceğine karar verilmiştir.

2 3 MODEL VAR

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç seçenek sunuluyor.

3 BİRİNCİ SEÇENEK

Birinci seçenek, Konut Edinme Hakkı'nda (Asli Edim) yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

4 İKİNCİ SEÇENEK

İkinci seçenek, Nakit Kazanma Hakkı'nda (Tali Edim) Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

5 ÜÇÜNCÜ SEÇENEK

Üçüncü seçenekte ise Alım-Satım'da, (Hisse Gibi İşlem) asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkanına sahip olabilir.
