Emlak Konut GYO Genel Müdürü: Hisse senedi gibi alınıp satılabilecek

Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla İstanbul'da düzenlenen "Gayrimenkul Sertifikası Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Eskişehir'de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT gönüllülerini rahmetle anarak, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Emlak Konutun 70 yılı aşkın geçmişiyle gayrimenkul sektörünün en köklü ve deneyimli kuruluşlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, "Şehir hayatındaki değişimin getirdiği yenilikleri gayrimenkul sektörüne başarıyla entegre ettiğimiz projelerimizle vatandaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Sunduğumuz çözümlerle 'Bir evim olsun.' hayalini daha ulaşılabilir kılıyoruz." dedi.

HALKA ARZ TARİHİ

Yılmaz, "Gayrimenkul Sertifikası" modeliyle tüm gelir gruplarına hitap eden kapsayıcı bir sistem geliştirdiklerini kaydederek, "TOKİ ve finans sektörüyle birlikte geliştirdiğimiz bu model sayesinde, konut sahibi olmak isteyen herkes için erişilebilir bir çözüm sunuyoruz.

'Büyük yatırımlar küçük birikimlerle başlar.' diyor, yatırımcımızı borçlandırmadan projeye ortak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Modelin yalnızca bir yatırım imkanı değil, aynı zamanda konut finansmanında kapsayıcı bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu modelin, gayrimenkul sektöründe yenilikçi bir dönemin habercisi olduğunu dile getirdi.

HİSSE SENEDİ GİBİ ALINIP SATILABİLECEK

Yılmaz, Gayrimenkul Sertifikası'nın 4-8 Ağustos tarihleri arasında Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım ve yetkili aracı kurumlar aracılığıyla halka arz edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem görecek ve yatırım hesapları üzerinden tıpkı hisse senedi gibi alınıp satılabilecek. TOKİ, bu modelin garantörü olarak projelerin tamamlanmasını güvence altına alırken, itfa sürecindeki tüm mali ve hukuki sorumluluğu da üstleniyor."

3 FARKLI YÖNTEMLE İŞLEM YAPILABİLECEK

Model kapsamında üç farklı işlem yönteminin uygulanacağını belirten Yılmaz, "Asli Edim yönteminde yeterli sayıda sertifika biriktiren yatırımcılarımız doğrudan konut sahibi olabilecek. Tali Edim yönteminde konut sahibi olmayı tercih etmeyen yatırımcılar, değer artışını nakde çevirebilecek. Üçüncü yöntemde ise sertifikalar, yatırım hesabı üzerinden alınıp satılabilecek." diye konuştu.

Yılmaz, yatırımcılar için dengeli bir piyasa ortamı hedeflediklerini belirterek, "Fiyat hareketlerine karşı hazırlıklı bir strateji izliyoruz. Gerekirse piyasadan alım yaparak destek verir, talep yoğunluğu halinde yeni etaplardan sertifika arz ederek denge sağlarız." dedi.

YENİ NESİL MODEL

Yılmaz, bu modelin sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda yeni nesil gayrimenkul finansman ekosisteminin temel taşı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu proje, ülke ekonomisine, istihdama ve sosyal kalkınmaya büyük katkı sağlayacak. Dileyen yatırımcılarımız sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir, dileyenler de proje değer kazandıkça birikimlerini kazanca dönüştürebilir. Sürecin hayata geçmesinde vizyonlarıyla yol gösteren Sayın Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza, SPK Başkanımıza ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."