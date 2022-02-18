Ticaret Bakanlığı’na gelen şikayetler ışığında, gayrimenkul satışları, internet ve telefon abonelikleri ve taksit ödemelerine ilişkin tüketici lehine düzenlemeler yapılacak.

TRTHaber’in haberine göre tüketiciyi koruma kanunu sil baştan düzenleniyor. Taslak aşamasındaki düzenleme ile tüketici lehine ilave tedbirler getirilecek.

Abonelik ve taahhütler sınırlandırılacak

Abonelikler ve taahhütler bir yılla sınırlandırılacak. Devre tatil satışında da benzer bir yasal çerçeve oluşturulacak. Kurumlar 24 ay abonelik yapamayacak. Bu tip durumlarda vatandaşın rızası aranacak.

Sözleşmeler noter huzurunda yapılacak

Tüketiciyi koruma kanunu ile gayrimenkul satışlarındaki mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor. Satış vaadi sözleşmeleri noter huzurunda yapılacak.

Kat irtifakı kurulmadan evin satışı gerçekleştirilemeyecek. Noterdeki satış vaadi sözleşmelerinde alıcı, o dairenin ipotekli, hacizli ya da başka birine satılıp satılmadığını görebilecek.

Cayma işlemlerinde kolaylık sağlanacak

Taksitli satışlarda tüketici lehine düzenlemeler geliyor. Belli bir taksit sayısını ödeyemeyince temerrüde düşme uygulaması değiştirilecek. Tüketicinin cayma hakkına ilişkin kolaylık getirilecek.

Ticaret Bakanlığı’na gelen şikayetler ışığında teklifin taslak çalışması oluşturuldu.

Kanun teklifinin kısa sürede Meclis’e getirilmesi planlanıyor.