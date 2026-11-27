Bahçeyi ziyaret eden farklı yaş gruplarından kişilerin farklı tepkiler verdiğini ifade eden Öz, "70 yaşındakiler seviniyor. Çünkü onları da görmüş, zamanla kullanmış olanlar 'Çocukluğuma döndüğümü hissediyorum, yaşadım o günleri' diye söylüyorlar hep. Çocukların fazla ilgisini çekmiyor, bilmedikleri için çekmiyor.

Sorgulamaya kalkınca 'Bu neymiş?' diye merak ediyorlar. Önceden bu kuyulardan, evlerde su yoktu. Kuyulardan ablalarımız, annelerimiz su taşırdı. Yağmurda içeri aldım, bakraçlarda su taşıyan bakırımız vardı dışarıda. Tulumbalardan su çekerlerdi annelerimiz." diye konuştu.