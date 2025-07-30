Halka arz kodu, tarihi, fiyatı belli oldu: Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası ise şöyle açıklandı:

"Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor.

Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz.

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.

4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar-Halka Arz-Hisse Senedi Halka Arz- Kesin Talep adımlarını izleyin.

'DMLKT' işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve işlemi onaylayın."