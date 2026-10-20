Zincir markette müşterilerin çantaları bantlandı! Belediye harekete geçti

Edinilen bilgilere göre, ilçede geniş bir müşteri ağına sahip olan bir zincir markette, alışverişe gelen vatandaşların poşet ve çantalarının "hırsızlığı önleme" bahanesiyle bantlandığı, ayrıca alan içerisine kurulan küçük dolaplar nedeniyle vatandaşın çantasını eline alıp içeride gezmesine izin verilmediği ve eşyalarını bu dolaplara bırakmaya zorlandığı tespit edildi.

Gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen belediye yönetimi, söz konusu uygulamayı sert bir dille kınadı. İşin dikkat çeken bir diğer boyutu ise söz konusu market zincirinin vukuatlarının bununla sınırlı olmaması. Aynı marketin, daha bir ay önce bir yıl içerisinde 4 kez dara almadan ürün satışı yaptığı gerekçesiyle 1 gün süreyle mühürlendiği öğrenildi.