Zincir markette müşterilerin çantaları bantlandı! Belediye harekete geçti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir zincir marketin, hırsızlığı önleme gerekçesiyle müşterilerin çanta ve poşetlerini bantlaması ve kişisel eşyalarını dolaplara bırakmaya zorlaması tepki çekti. Daha önce dara almadan ürün satışı nedeniyle mühürlendiği belirtilen market hakkında belediye harekete geçti.
Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, uygulamayı vatandaşları 'potansiyel şüpheli' olarak görmek şeklinde değerlendirerek idari ve cezai süreçlerin başlatıldığını açıkladı.
1 Yoğun şikayet üzerine harekete geçildi
Edinilen bilgilere göre, ilçede geniş bir müşteri ağına sahip olan bir zincir markette, alışverişe gelen vatandaşların poşet ve çantalarının "hırsızlığı önleme" bahanesiyle bantlandığı, ayrıca alan içerisine kurulan küçük dolaplar nedeniyle vatandaşın çantasını eline alıp içeride gezmesine izin verilmediği ve eşyalarını bu dolaplara bırakmaya zorlandığı tespit edildi.
Gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen belediye yönetimi, söz konusu uygulamayı sert bir dille kınadı. İşin dikkat çeken bir diğer boyutu ise söz konusu market zincirinin vukuatlarının bununla sınırlı olmaması. Aynı marketin, daha bir ay önce bir yıl içerisinde 4 kez dara almadan ürün satışı yaptığı gerekçesiyle 1 gün süreyle mühürlendiği öğrenildi.
2 "Vatandaşlarımızı rencide eden uygulamalara müsamaha göstermeyeceğiz"
Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ticari faaliyetleri her zaman desteklediklerini ancak hiçbir işletmenin vatandaşın onurunu hiçe sayamayacağını vurguladı. Ocak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hırsızlıkla ve güvenlik zafiyetiyle mücadele etmenin yolu, kapınızdan alışveriş yapmak amacıyla giren Sincanlı hemşehrilerimizi peşinen 'potansiyel şüpheli' ilan etmek değildir.
Hiçbir ticari işletme markası, büyüklüğü veya şube sayısı ne olursa olsun, kendi güvenlik tedbirlerini vatandaşımızın onurunu ve kişisel eşyalarına ilişkin haklarını hiçe sayacak şekilde uygulayamaz. Sincan halkı dürüsttür; vatandaşımızı rencide eden bu tarz uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyecektir."
3 "Tüm idari ve cezai yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak"
Belediye bünyesinde alınan kararlar doğrultusunda, Zabıta Teşkilatı tarafından söz konusu işletmelerde sahada gerekli tespit ve incelemelerin derhal başlatıldığı bildirildi.
Kurallara ve vatandaş haklarına aykırı hareket eden işletmeye yönelik belediyenin mevzuat ve yetki sınırları dahilindeki tüm idari ve cezai yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirten yetkililer, konunun hukuki ve idari boyutuyla ilgili olarak da yetkili tüm resmi kurumlara gerekli bildirim ve yazışmaların yapılacağını aktardı.
Açıklamasını "Sincan'da ticaretin de güvenliğin de şaşmaz bir ölçüsü vardır: Vatandaşa saygı" sözleriyle tamamlayan İsmail Can Ocak, vatandaşın hakkını, hukukunu ve onurunu sonuna kadar koruyacaklarını vurguladı.