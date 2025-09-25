İstanbul'da 33 yıllık sitenin yıkımı başladı

Turan ayrıca projede yeşil alan, modern peyzaj ve her daireye otopark gibi unsurların yer alacağını belirterek şunları söyledi:

"Fatih'te şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Kentsel dönüşüm İstanbul'un birçok ilçesinde devam ediyor, ancak Fatih için bu an çok daha özel ve tarihi bir anlam taşıyor. Çünkü Fatih, tamamı sit alanı olan bir bölge. Yıllardır Fatih'in dönüşümünün önünde farklı engeller bulunuyordu. Bu site 90'lı yılların başında yapılmış bir siteydi. Yıkım sırasında beton kalitesinin ne kadar düşük olduğunu hep birlikte gördük."