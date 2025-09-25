İstanbul'da 33 yıllık sitenin yıkımı başladı

Fatih'in Yedikule Hacı Evhaddin Mahallesi'nde 1992 yılında inşa edilen ve yaklaşık bin kişinin yaşadığı Atılgan Sitesi'nin, gerçekleştirilen törenle kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının yapıldığı site havadan görüntülendi.
1 'YIKIM DEĞİL YERİNDE DÖNÜŞÜM'
Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Fatih'in en öncelikli meselesi depreme karşı dayanıklı konutlardır. Atılgan Sitesi'nde yürüttüğümüz bu çalışma, sadece bir yıkım değil; yerinde dönüşüm anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Hiçbir ek inşaat alanı oluşturmadan, mevcut hakları koruyarak site sakinlerimizin yüzde 85'inin gönüllü talebiyle bu süreci başlattık. Herkes kendi dairesini yine aynı blokta, aynı cephede, modern koşullarda alacak. Bu dayanışma ve uzlaşma kültürü, Fatih'in geleceği için güçlü bir umut kaynağıdır" dedi.
2 BETON KALİTESİNİN NE KADAR DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖRDÜK
Turan ayrıca projede yeşil alan, modern peyzaj ve her daireye otopark gibi unsurların yer alacağını belirterek şunları söyledi:
"Fatih'te şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Kentsel dönüşüm İstanbul'un birçok ilçesinde devam ediyor, ancak Fatih için bu an çok daha özel ve tarihi bir anlam taşıyor. Çünkü Fatih, tamamı sit alanı olan bir bölge. Yıllardır Fatih'in dönüşümünün önünde farklı engeller bulunuyordu. Bu site 90'lı yılların başında yapılmış bir siteydi. Yıkım sırasında beton kalitesinin ne kadar düşük olduğunu hep birlikte gördük."
3 YÜZDE 85 ORANINDA ANLAŞMAYLA YOLA ÇIKILDI
Turan, sürecin tamamıyla vatandaşların talebi ve uzlaşısıyla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Başlangıçta yüzde 85 oranında anlaşmayla yola çıkıldı, ancak bugün 176 vatandaşımızın tamamının mutabakatıyla yıkımı gerçekleştiriyoruz. 176 dairenin karşılığında yine 176 daire yaparak bu süreci yürütüyoruz. Fatih'te ilave bir nüfus hareketi oluşturmadan, kentin gelecek kuşaklara aktarılacak bir yapılanmasını ortaya koyuyoruz" diye konuştu.
4 OTOPARK VE SIĞINA DA OLACAK
Yeni yapılacak konutlarda güncel ihtiyaçların dikkate alındığını belirten Turan, "Buradaki site, şu anda otoparkı olmayan bir siteydi. Fatih'te otopark çok büyük bir sorun. Bu dönüşümle birlikte, yeni yapılacak sitede modern otoparklar da yer alacak. Ayrıca artık sığınaklar da çok önemli hale geldi. Bu arazinin altında da sığınak olarak kullanılacak alanlar bulunacak. Dolayısıyla bu proje çok şey anlatıyor" dedi.