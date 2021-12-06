Pandemide hibrit çalışma modellerine geçişle A sınıfı ofisler öne çıktı. JLL ile İstanbul’un öne çıkan 25 ofisinde kira fiyatlarına mercek tuttuk.

300 TL/m2 ile Levent 199 lider olurken, 250 TL/m2 ile Orjin Maslak Plaza ikinci oldu. Dünya genelinde kapanmalar nedeniyle üretim yapılan işler dışında birçok şirket uzaktan çalışma modelini deneyimledi.

İş hayatında yaşanan bu değişiklik, uzaktan çalışma ile ofis çalışma sisteminin harmanlandığı hibrit modelleri beraberinde getirdi.

Merkez ofis ile kentin farklı bölgelerinde uydu ofis açma trend haline gelirken Yıldız Holding de bu trendin uygulayıcılarından oldu.

Koç Holding’ten Sabancı Holding’e kadar büyük şirketler evden çalışma modelini kalıcı hale getirmiş durumda.

Bu yıl ciddi bir geçiş dönemi olurken, 2022 yılı çalışma hayatında pandemi sonrası taşların yerine oturacağı bir yıl olacak.

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