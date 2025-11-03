Kasım ayı kira artış oranı belli oldu! 2025 TÜFE Kasım ayı kira artışı hesaplama örneği

Kasım 2025 ayı tavan kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2025 ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle netleşti. Sözleşmesi Kasım ayında yenilecek kiracılar bu oranlara göre zam yapabilecek.

Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu. TÜİK'in açıklamasına göre TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.





KASIM AYI TAVAN KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

- Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Kasım ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 37.15 artış gösterebilecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 38,36 olmuştu.

2025 TÜFE Kasım ayı kira artışı hesaplama örneği



Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2025

Kira Artış Oranı: % 37,15

Kira Artış Tutarı: 7 bin 430 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 430 TL

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Bu oran hem konut hem de işyeri kiraları için yasal üst sınır anlamına geliyor. 1 Temmuz 2024 tarihine kadar konut kiraları için uygulanan ve artışı %25 ile sınırlayan yasal düzenlemenin kaldırılmasıyla birlikte, kira zamları artık tamamen TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına endekslenmiş durumdadır.









