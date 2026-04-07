Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) Sapanca’da başlıyor: İşte konuşmacılar ve program detayları

İş ve ekonomi dünyasının önemli buluşmalarından Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026), 9-12 Nisan tarihleri arasında Sapanca’da düzenleniyor. Capital, Ekonomist, Start Up ve CEOLife dergileri tarafından organize edilen zirvede, "Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" teması çerçevesinde küresel ekonominin yeni yol haritası ele alınacak.
Zirveye katılan isimler arasında Bakan Mehmet Şimşek de bulunuyor
Bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuşmacılar arasında yer alacak. Etkinlik, siyasetçiler, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirerek çok boyutlu bir ekonomik değerlendirme sunmayı amaçlıyor.
Zirvede; teknolojik dönüşüm, enerji dönüşümü, insan ve beceri dönüşümü, kritik temel sektörlerin dönüşümü, kültür ve değer dönüşümü, verimlilikte dönüşüm & sürdürülebilirlik devrimi, iklim ve doğa dönüşümü, finansal dönüşüm, sanayi ve üretim dönüşümü, kent ve yaşam dönüşümü, yönetişim ve kurumsal dönüşüm, ticaret ve tedarik zinciri dönüşümü, toplumsal uyum ve adil dönüşüm gibi konular ele alınacak.
Zirvenin programı belli oldu
UEZ 2026 kapsamında ele alınacak başlıklar ve program akışı açıklandı. İşte UEZ 2026 programı:
9 Nisan 2026 Perşembe
19:30 Açılış Kokteyli
10 Nisan 2026 Cuma
08:45 Konuşmacı: Sedef Seçkin Büyük
Capital & Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü
08:50 Konuşmacı: Dr. M. Emre Çamlıbel
RePie Yatırım Holding – YKB
09:00 – Bakan Konuşması
Konuşmacı: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
10:00 – Özel Konuk Konuşmacı
Konu: Jeopolitik Parçalanma Çağında Global Ekonominin Geleceği
Konuşmacı: Lord Philip Hammond
Birleşik Krallık Eski Dışişleri ve Maliye Bakanı
10:30 – Global Ekonomide Yeni Dengeler ve Türkiye
Moderatör:
Dr. Burcu Aydın
TEPAV Ekonomik ve Yapısal Politikalar Merkezi Direktörü
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ahmet Kasım Han – Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Hakan Kara – Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı & Finansal Piyasalar Profesörü
Prof. Dr. Kamil Yılmaz – Koç Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Seda Güler Mert – Garanti BBVA, Baş Ekonomisti
11:30 – Küresel Ticarette Değişen Dengeler ve Türkiye İçin Yol Haritası
Moderatör:
Berna Akyüz Öğüt
LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdür & YKÜ
Konuşmacılar:
Ahmet Erdem – Shell Türkiye, Ülke Başkanı
Cem Kural – Arçelik Türkiye, Genel Müdür
Emre Hantaloğlu – Lenovo Türkiye, Genel Müdür
Erdoğan Çoban – Şölen, İcra Kurulu Başkanı & CEO
Güven Özyurt – Ford Otosan, Genel Müdür & YKÜ
12:00 - Öğle yemeği
13:30 – Liderlerin Gelecek Vizyonu
Moderatör:
Şeyma Öncel Bayıksel
Capital Dergisi Yazı İşleri Müdürü
Konuşmacılar:
İsmail Hakkı Yıldız – Yıldızlar Yatırım Holding, YKÜ
Haluk Kayabaşı – Kibar Holding, CEO & YKÜ
Özgür Günaydın – Borusan Grup, CEO
Ümit Nuri Yıldız – Alarko Şirketler Topluluğu, YKÜ & CEO
Zeynep Bodur Okyay – Kale Grubu, Başkan & CEO
14:30 – Yapay Zeka İş Yaşamını ve Sektörleri Nasıl Değiştirecek?
Moderatör:
Serdar Marangoz
Aydem Enerji, CEO
Konuşmacılar:
Burak Ertaş – sahibinden.com, CEO
Işıl Kılınç Gürtuna – IBM Türkiye, Genel Müdür
Dr. Mehmet Demiroğlu – TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Genel Müdür
Ömür Tan – QNB Türkiye, CEO
15:30 – Çoklu Krizler Çağında Yeni Dünya Düzeni ve Riskler
Moderatör:
Ahu Tanrıkulu
Gazeteci / TV Anchor
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak – Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Evren Balta – Özyeğin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü
Yılmaz Yıldız – Zurich Sigorta Grubu Türkiye, CEO
17:30 – Birinci Gün Kapanış
20:00 – Gala Yemeği
NG Enjoy Otel Amber Salonu
22:15 – Chill Out Time
NG Enjoy Otel
Sanatçı: Emre Altuğ
11 Nisan 2026 Cumartesi
09:20 - Açılış konuşmaları
Konuşmacı
Emir Münir Sarpyener
Tera YatırımGenel Müdür
09:30 - Özel konuk Konuşmacı: Jeopolitik gerilimler ve yeni dünya düzeni
Konuşmacı
Helle Thorning-Schmidt
Danimarka Eski Başbakanı
10:00 - Milyar Dolarlık Şirket Yolculuğu: Türkiye'de Unicorn Olmanın Dinamikleri
Moderatör
Nevzat Aydın
GEN Türkiye YKB & Yatırımcı
Konuşmacılar
Altuğ Dayıoğlu
RePie Portföy Genel Müdür
Nihan Çolak Erol
Wingie Enuygun Group Kurucu Ortak & COO
Dr. Süleyman Özarslan
Picus Security Kurucu Ortak
Yusuf Ürey
Innovance Kurucu & CEO
11:00 - Teknoloji Çağında Yeni Tüketici ve Trendler
Moderatör
Cem Balıkçıoğlu Simon-Kucher Global Ortağı & Türkiye Ofisi Yönetici Ortağı
Konuşmacılar
Ali Fuat Orhonoğlu - Unilever Türkiye Ülke Başkanı
Erdem İnan - Trendyol Grubu CEO
Mustafa Murat Bartın - Migros Genel Müdür
Sidar Gedik - Ipsos Türkiye CEO
12:00 – Dijital Dönüşüm Liderleri: Geleceğin Şirketini İnşa Edenler
Moderatör:
Mehmet N. Erten
Erten&Erten Kurucu Ortak
Tekfen Holding Geçmiş YKB (2024–2025)
Konuşmacılar:
Dr. Ali Taha Koç – Turkcell, Genel Müdür
A. Önder Güler – Google Cloud Türkiye, Ülke Müdürü
Hulusi Acar – MediaMarkt Türkiye, CEO
13:00 – Öğle Arası
13:30 – Yeni Yatırım Modelleri, Stratejiler ve Fırsatlar
Moderatör:
Özge Gürsoy Büyükavşar
EY-Parthenon Türkiye Başkanı
Konuşmacılar:
Alper Karagöz – Diffusion Capital Partners, Ortak
Cem Cansu – Bacacı Yatırım Holding, YKÜ
Lisa Kaestner – Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Direktörü
Mert Altınkılınç – Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı & Besler CEO
14:30 – Stars of Region Ödül Töreni
14:45 – Gelecek İçin Liderlik: İnsan, Kültür, Veri ve Teknoloji Odaklı Yönetim
Moderatör:
Mevhine Canan Özsoy - Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı & Bağımsız Üye
Konuşmacılar:
Bülent Öztürk – arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Karamanlı – Tam Finans, CEO
Dr. Murat Orhan – İDO, Genel Müdür
Ozan Kırmızı – Alternatif Bank, Genel Müdür & YKÜ
16:15 – Kapanış Konuşması