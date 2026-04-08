İstihdam verileri açıklandı: Ocak-Mart döneminde en çok işçi alımı hangi mesleklerde yapıldı?

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) 2026 yılı Mart ayına ait İstatistik Bülteni'ni açıkladı. Buna göre, mart ayında İŞKUR aracılığıyla 118 bin 341 işe yerleşme gerçekleşti.
Ayrıca, 2026 yılının Ocak-Mart döneminde ise 331 bin 140 işe yerleştirmeye aracılık edildi. Aynı dönemde, sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında, mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve turizm ve otelcilik elemanı" mesleklerinde görüldü.
Mart ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 189 bin 228 olurken, Ocak-Mart döneminde ise açık iş sayısı 508 bin 910 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan, Ocak-Mart döneminde en çok hangi mesleklerde işe alım yapıldığı da belli oldu. İşte mesleklere göre açık işler ve işe yerleştirme sayıları...
1 Özel güvenlik görevlisi (silahsız)
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı 23 bin 627 oldu.
Açık iş ilanı sayısı ise 23 bin 271 olarak açıklandı.
2 Güvenlik görevlisi
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 13 bin 382 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde açık iş ilanı sayısı da 14 bin 48 oldu.
3 Turizm ve otelcilik elemanı
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 12 bin 906.
Açık iş ilanı sayısı da 9 bin 238 olarak açıklandı.
4 Reyon görevlisi
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı 11 bin 709 olarak açıklandı.
Açık iş ilanı sayısı da 12 bin 138 oldu.
5 Servis elemanı (garson)
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı 8 bin 928 oldu.
Açık iş ilanı sayısı da 13 bin 49 olarak kayıtlara geçti.
6 Market elemanı
Aynı dönemde işe yerleştirme sayısı 7 bin 784 oldu.
Açık iş ilanı da 9 bin 8 olarak açıklandı.
7 Konfeksiyon işçisi
Aynı dönemde işe yerleştirme sayısı 6 bin 470 olarak duyuruldu.
Açık iş ilanı da 7 bin 806 olarak kayıtlara geçti.
8 Diğer imalat ve ilgili işçiler (Elle)
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı 5 bin 190 oldu.
Açık iş ilanı sayısı da 7 bin 126 olarak açıklandı.
9 Perakende satış elemanı (Gıda)
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı 4 bin 721 olarak açıklandı.
Açık iş ilanı sayısı da 5 bin 469 oldu.