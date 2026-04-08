İstihdam verileri açıklandı: Ocak-Mart döneminde en çok işçi alımı hangi mesleklerde yapıldı?

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) 2026 yılı Mart ayına ait İstatistik Bülteni'ni açıkladı. Buna göre, mart ayında İŞKUR aracılığıyla 118 bin 341 işe yerleşme gerçekleşti.

Ayrıca, 2026 yılının Ocak-Mart döneminde ise 331 bin 140 işe yerleştirmeye aracılık edildi. Aynı dönemde, sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında, mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve turizm ve otelcilik elemanı" mesleklerinde görüldü.

Mart ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 189 bin 228 olurken, Ocak-Mart döneminde ise açık iş sayısı 508 bin 910 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Ocak-Mart döneminde en çok hangi mesleklerde işe alım yapıldığı da belli oldu. İşte mesleklere göre açık işler ve işe yerleştirme sayıları...