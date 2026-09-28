Kira artış oranı Ekim 2026: Ekim ayı kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ekim 2026'da kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahiplerinin gündeminde yeni kira artış oranı bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte ekim ayında uygulanabilecek kira artış oranı da belli olacak. Peki, Ekim 2026 kira zammı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Yeni kira zammı nasıl hesaplanacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Ekim 2026 kira artış oranı ne zaman belli olacak?
TÜİK, 2026 yılı eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak. Verilerin açıklanmasının ardından ekim ayında uygulanacak kira artış oranı da belli olacak.
2 Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak kaydedildi. Açıklanan verilerle birlikte konut ve iş yerlerinde kira artışının hesaplanmasında dikkate alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.
Buna göre, eylül ayında kira sözleşmesini yenileyen konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek en yüksek artış oranı yüzde 31,79 oldu.
3 Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Kira artış oranı hesaplanırken, bir önceki kira yılına ait TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınıyor. Örneğin aylık kirası 20 bin TL olan bir konutta, 12 aylık TÜFE ortalamasının yüzde 43,23 olması halinde yeni kira bedeli şöyle hesaplanıyor:
Artış tutarı: 20.000 TL x %43,23 = 8.646 TL
Yeni kira bedeli: 20.000 TL + 8.646 TL = 28.646 TL
4 Ekim 2026 kira artış oranı ne kadar olacak?
TCMB anketinde eylül ayına ilişkin TÜFE artış beklentisi yüzde 2,12'ye çıktı. Beklentinin gerçekleşmesi durumunda, kira artış oranının belirlenmesinde dikkate alınan 12 aylık ortalama TÜFE’nin yaklaşık yüzde 31,52 olması öngörülüyor.
Buna göre, Ekim 2026'da yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal artış oranının yüzde 31,5 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.