Kira artış oranı Ekim 2026: Ekim ayı kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak kaydedildi. Açıklanan verilerle birlikte konut ve iş yerlerinde kira artışının hesaplanmasında dikkate alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.

Buna göre, eylül ayında kira sözleşmesini yenileyen konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek en yüksek artış oranı yüzde 31,79 oldu.