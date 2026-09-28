Nuh'un Gemisi araştırmalarında dikkat çeken sonuç: 3 kat fazla çıktı

Bir noktada 18 metre derinliğe kadar sondaj yapıldığını belirten Jones, diğer noktalarda ise 5, 6, 7 ve 8 metre derinliklerde çalışma gerçekleştirildiğini söyledi. Çalışmalar kapsamında 300'den fazla numune aldıklarını belirten Jones, numunelerin Ankara Üniversitesi laboratuvarına gönderildiğini kaydetti.

Jones, 2024 yılında gerçekleştirilen toprak araştırmasında dikkat çekici bir sonuç elde edildiğini belirterek, "Yapılan çalışmalar, tekne şeklindeki bölgenin içerisinde, hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde bulunduğunu gösterdi.

Yani tekne şeklindeki bölgedeki toprak, dağ yamacındaki topraktan farklı. Bu, Atatürk Üniversitesinde yapılan çalışmalardan elde edilen çok ilginç bir sonuçtu" dedi.