TikTok’a 100 milyon dolar ceza: Çocuklara günlük 2 saat sınırı geliyor

BBC'nin haberine göre TikTok ve ana şirketi ByteDance, ABD'nin Alabama eyaleti tarafından açılan davada uzlaşmaya vararak 100 milyon dolar ödemeyi ve eyaletteki çocukların platform kullanımını kısıtlayacak bir dizi düzenlemeyi hayata geçirmeyi kabul etti.

Buna göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilirken, gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi de kısıtlanacak.

Jüri yargılamasının başlamasına kısa bir süre kala sağlanan anlaşma, TikTok’un çocukları platforma bağımlı hale getirmek üzere tasarlandığı iddialarıyla açılan davayı sonlandırmış oldu. Bu dava, sosyal medya platformlarına karşı açılan benzer hukuki süreçlerin bir parçasını oluşturuyordu.

Sadece Alabama eyaletinde geçerli olacak bu anlaşma, TikTok’un bir ABD eyaletiyle vardığı ilk uzlaşma olma özelliğini taşıyor.

Dava şartlarına uymamanın cezası 300 milyon dolar olacak



Alabama Başsavcılık Ofisi Başdanışmanı Katherine Robertson, BBC’ye yaptığı açıklamada, davanın hemen öncesinde yürütülen arabuluculuk sürecinde sundukları son teklifin kabul edildiğini belirtti. Robertson, karardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu anlaşma, 'çocukluk savaşı' olarak adlandırdığımız süreçte suçlu gördüğümüz pek çok politikayı değiştirmelerini sağlayacak oldukça bağlayıcı önlemler içeriyor" dedi.

Anlaşma gereği 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde Alabama eyaletine yapacak olan TikTok, belirlenen şartları yerine getirmemesi halinde 300 milyon dolara kadar ek ceza ödemekle karşı karşıya kalacak. Ayrıca bu tedbirlerin birçoğunun, geçtiğimiz Ağustos ayında Meta ile 52 eyalet başsavcısı arasında sağlanan uzlaşma çerçevesini temel aldığı belirtildi.