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A Millî Takım’ın Fransa deplasmanı biletleri satışa çıktı: Fiyatı ne kadar?

A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile 15 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın misafir tribün biletleri 40 Euro fiyatla satışa sunuldu.

A Millî Takım’ın Fransa deplasmanı biletleri satışa çıktı: Fiyatı ne kadar?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile oynayacağı müsabakanın sınırlı sayıdaki misafir tribün bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, "FraTurBor151126" ortak erişim koduyla "https://billetterie.fff.fr/fr" adresi üzerinden bilet satın alabilecek.

Mücadelenin misafir tribün bilet fiyatları, 40 Euro olarak belirlendi.

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