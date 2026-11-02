Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 ekim ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

2026 Ekim ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklinin 2027 yılında alacağı maaş artışlarının şekillenmesinde etkili olacak enflasyon verileri, kira zam oranının hesaplanması açısından da önem taşıyor.
Peki, TÜİK ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon tahminleri belli oldu mu? İşte enflasyon takvimine ve beklentilere ilişkin detaylar...
1 Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece yılın ikinci yarısına ait dördüncü aylık enflasyon verisi de belli olacak.
2 Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon tahmini belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finans sektörü temsilcileri ile profesyonellerden 71 kişinin katılımıyla hazırlanan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıklanmıştı.
Anket sonuçlarına göre, ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış tahmini, bir önceki anket dönemindeki yüzde 1,97 seviyesinden yüzde 2,11'e yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e, gelecek 12 aya yönelik beklentisi ise yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a çıktı.
Öte yandan, AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,20 yükselmesini öngörüyor. Eylülde yüzde 29,73 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun ise ekimde yüzde 29,28'e düşeceği tahmin ediliyor.