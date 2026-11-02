Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 ekim ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

2026 Ekim ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklinin 2027 yılında alacağı maaş artışlarının şekillenmesinde etkili olacak enflasyon verileri, kira zam oranının hesaplanması açısından da önem taşıyor.

Peki, TÜİK ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon tahminleri belli oldu mu? İşte enflasyon takvimine ve beklentilere ilişkin detaylar...