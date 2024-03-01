ARA
Bist 100
9179,48
-1,66%
Bist 100
Dolar/TL
31,1432
0,121%
Dolar/TL
Euro/TL
33,816
0,0573%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
-0,059%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2032,59
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Kira gelirinde 21 bin TL detayı... İşte kira beyannamesinde merak edilen 10 soru 10 cevap

Kira gelirinde 21 bin TL detayı... İşte kira beyannamesinde merak edilen 10 soru 10 cevap

Kira geliri olan mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verilebilecekler. Peki 2024 yılı kira gelir vergisi muafiyeti ne kadar? İstisnadan kimler yararlanamayacak? İşte kira beyannamesine ilişkin tüm merak edilenler....

01 Mart 2024 | 13:00
Kira gelirinde 21 bin TL detayı... İşte kira beyannamesinde merak edilen 10 soru 10 cevap

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) bilgilerinden yaptığı derlemeye göre, milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci bugün başladı.

Bu yıl GİB, "kira bildirim formu" ile kiracıları da sürece dahil etti. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyorlar, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabiliyorlar. Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırılması amaçlanıyor.

Uygulamayla düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılıyor. Ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor

Kira beyannamesine ilişkin merak edilen 10 soruya 10 cevap şöyle:

1 Soru 1 : Kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu bulunuyor?

Soru 1 : Kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu bulunuyor? 2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

2 Soru 2 : Kira geliri elde eden mülk sahipleri ne zaman beyanname verebilecekler?

Soru 2 : Kira geliri elde eden mülk sahipleri ne zaman beyanname verebilecekler? Beyannameler, 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında verilebilecek.

3 Soru 3 : Kira beyannamesi nasıl doldurulacak?

Soru 3 : Kira beyannamesi nasıl doldurulacak? Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecekler, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecekler.

4 Soru 4 : Konut kira gelirlerinde istisna bedeli ne kadar oldu?

Soru 4 : Konut kira gelirlerinde istisna bedeli ne kadar oldu? 2023 yılı içerisinde yıllık 21 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemeyecek. 2024 yılı için ise gelir vergisi istisnası 33 bin lira olarak açıkladı

5 Soru 5 : İstisnadan kimler yararlanamayacak?

Soru 5 : İstisnadan kimler yararlanamayacak? Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 21 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2023 için belirlenen 550 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacaklar.

6 Soru 6 : Gurbetçilerin, Türkiye'de kiraya verdiği mülkler için beyanname vermeleri zorunlu mu?

Soru 6 : Gurbetçilerin, Türkiye'de kiraya verdiği mülkler için beyanname vermeleri zorunlu mu? Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor.

7 Soru 7 : Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda beyanname nasıl verilecek?

Soru 7 : Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda beyanname nasıl verilecek? Şahıslardan her birinin kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekiyor.

8 Soru 8 : Beyanname verilmez ya da eksik beyan edilirse cezai işlem uygulanacak mı?

Soru 8 : Beyanname verilmez ya da eksik beyan edilirse cezai işlem uygulanacak mı? Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

9 Soru 9 : Kira beyanıyla tahakkuk edilecek gelir vergisi nasıl ödenecek?

Soru 9 : Kira beyanıyla tahakkuk edilecek gelir vergisi nasıl ödenecek? Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamadan 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

10 Soru 10 : Ödemeler taksitlendirilebilecek mi?

Soru 10 : Ödemeler taksitlendirilebilecek mi? Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti damga vergisiyle 1 Nisan'a, ikinci taksiti ise 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2032,59 0%
  • ALTIN ONS 2030 -0,12%
  • BIST 100 9179,48 -1,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,479 -0,136%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35262 0,14771%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,05 -0,8012%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,1432 0,121%
  • EURO/DOLAR 1,0846 -0,059%
  • EURO/TURK LIRASI 33,816 0,0573%
  • STERLIN/DOLAR 1,26833 -0,01261%
Günün En Çok Okunanları
İmalat PMI 8 hafta sonra iyileşme işaret etti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
BIST 100'de yılın 2 ayında en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
BIST 100'de yılın 2 ayında en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Piyasalarda yoğun gündem: İşte saat saat takip edilecek veriler
Piyasalarda yoğun gündem: İşte saat saat takip edilecek veriler
2023 büyüme rakamları açıklandı
2023 büyüme rakamları açıklandı
Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
Yoksulluk sınırı 53 bin TL'ye dayandı
Yoksulluk sınırı 53 bin TL'ye dayandı
MSB duyurdu: ABD'den F-16 teklif mektubu geldi
GERİ
İLERİ
İmalat PMI 8 hafta sonra iyileşme işaret etti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
BIST 100'de yılın 2 ayında en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Piyasalarda yoğun gündem: İşte saat saat takip edilecek veriler
2023 büyüme rakamları açıklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
BIST 100'de yılın 2 ayında en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Piyasalarda yoğun gündem: İşte saat saat takip edilecek veriler
2023 büyüme rakamları açıklandı
Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
BIST 100'de yılın 2 ayında en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Piyasalarda yoğun gündem: İşte saat saat takip edilecek veriler
2023 büyüme rakamları açıklandı
Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
Yoksulluk sınırı 53 bin TL'ye dayandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL