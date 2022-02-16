Konut fiyatları Aralık ayında yıllık yüzde 59,59 artışla yeni rekoruna imza attı. Aralıkta konut fiyatlarında reel artış ise yüzde 17,9 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 247,2 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, aralıkta 2020’nin aynı ayına göre ise yüzde 59,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 17,9 oldu.

3 ilde artış oranları

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında aralıkta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 9,3, 8 ve 7,3’lük artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul’da yüzde 63, Ankara’da yüzde 55,7, İzmir’de yüzde 58,3 yükseldi.