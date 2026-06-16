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  • Konut fiyatları mayısta arttı, reel kayıp devam etti

Konut fiyatları mayısta arttı, reel kayıp devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı verilerine göre konut fiyatlarındaki artış devam ederken, Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 24,5 yükseldi. Enflasyon etkisinden arındırılmış verilere göre ise endeks reel bazda yüzde 6,1 düşüş kaydetti.

Ekonomist
Ekonomist
Konut fiyatları mayısta arttı, reel kayıp devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mayıs ayına ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre KFE, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 227,1 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise nominal olarak yüzde 24,5 oranında artış gösterirken, reel olarak ise yüzde 6,1 oranında azaldı.

KFE, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanıyor.

Konut fiyatları mayısta arttı, reel kayıp devam etti-1

3 büyük ilde artış ne kadar oldu?

Aynı dönemde, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1 ve 1,5 oranlarında artış, İzmir’de ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalış gözlendi. 

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 25,4, 27,3 ve 22,8 oranlarında artış gösterdi.

Konut fiyatları mayısta arttı, reel kayıp devam etti-2

Bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 28,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Konut fiyatları mayısta arttı, reel kayıp devam etti-3

Yeni Kiracı Endeksi

2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,4 oranında artış gösterirken, reel olarak ise yüzde 1,7 oranında azaldı.

Konut fiyatları mayısta arttı, reel kayıp devam etti-4

Bölgelerin yeni kiracı endeksi değişimleri

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,9 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Konut fiyatları mayısta arttı, reel kayıp devam etti-5
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