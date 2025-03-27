Londra’daki The Hilight projesinin lansmanı gerçekleşti

Londra’nın Zone 1 ve Zone 2 sınırında, Battersea Power Station ve Clapham Junction’a birkaç dakika mesafede, Thames Nehri manzaralı The Hilight projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

JLL Residential UK ve VS Partners iş birliğiyle Türkiye’deki satış süreci özel olarak yürütülen proje, Mandarin Oriental İstanbul’da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Katılımcılar, Londra’nın yükselen yatırım fırsatları arasında gösterilen The Hilight hakkında detaylı bilgi alma imkânı buldu.

Londra’nın en prestijli bölgelerinden Battersea’de konumlanan The Hilight, hem yaşam hem de yatırım için bir fırsat sunuyor. 24 kat yüksekliğindeki proje, Thames nehir manzaraları, sosyal alanları ve mimarisiyle dikkat çekiyor. Battersea’de yer alan proje, Clapham Junction tren istasyonuna ve Plantation Wharf’a yürüme mesafesinde. Ayrıca Victoria, Waterloo, London Bridge, Blackfriars ve Kings Cross gibi ana noktalara hızlı erişim sağlıyor.

113 REZİDANSTAN OLUŞUYOR

Avrupa’nın en büyük gayrimenkul yatırımcılarından biri olan Ghelamco tarafından geliştirilen The Hilight, Squire & Partners ve Bowler James Brindley tarafından tasarlandı. Proje, JLL Residential UK ve VS Partners iş birliğiyle yatırımcılara özel olarak sunuluyor. 113 rezidanstan oluşan yapı, geniş iç mekânları, gün ışığını maksimize eden tasarımı ve Fitwell & EDGE sertifikalarıyla sürdürülebilir bir yaşam konsepti ile öne çıkıyor. Proje, Wandsworth Borough Council tarafından da onaylanmış.