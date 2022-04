Pandemide değişen tüketici tercihleri ve özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşması Mesa, Tahincioğlu, Ağaoğlu, Ege Yapı gibi markalı konut üreticilerini sayfiyelere yönlendirdi. Bodrum’dan sonra Urla, Çeşme, Dikili’de proje geliştirme yarışı başladı.

3-16 Nisan 2022 tarihli sayıdan

Tüm dünyayı etkisi alan ve ikinci yılına yaklaşan pandemi sürecinde yaşanan kapanmalarla birlikte dünya insanının hayatı kökten değişti. İş yaşamından konutlara, alışveriş tercihlerine kadar hiçbir şey eskisi gibi değil.

Bu süreçte hayatı sorgulayan insanlar artık kalabalık şehir yaşamından uzaklaşıp doğaya daha yakın olabildikleri sayfiyelere yöneldi. Bu süreçte Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin sayfiyeleri ciddi göç aldı. İş yaşamında uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması, Gebze-İzmir otoyolu ile sayfiyelere ulaşımın kolaylaşması sayfiye yaşamının giderek benimsenmesine katkı sağlıyor.

İSTANBUL DIŞI PROJELER

İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerden sayfiyelere yaşanan göç Mesa’dan Dap Yapı’ya Ege Yapı’dan Özak GYO’ya ve Sinpaş’a kadar markalı konut üreticilerini bu bölgelerde proje üretmeye yönlendirdi. Bodrum’un ardından İzmir’in sayfiyeleri olan Urla, Çeşme, Dikili markalı projelere ev sahipliği yapmaya başladı.

Bu bölgelerde üretilen konutların 35 bin TL’den başlayan fiyatları İstanbul ile yarışıyor. Mesa ve Ege Yapı Urla Kekliktepe’de villa projeleri üretmeye başlarken, Özak GYO, Ege Bölgesi’nde ulaşımı kolay lokasyonlarda doğal hayatın deneyimlenebileceği özel bir proje üretmek için üç farklı yerde görüşmeler yürütüyor.

Ege Yapı, İzmir’in Dikili ilçesinde başka bir proje geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Ant Yapı, Ağaoğlu, Nef, Seba İnşaat ise sayfiyeler arasında en popüler yer olan Bodrum’da proje üretmeye devam ediyorlar.

Pandemi ile birlikte bahçeli, geniş sosyal alanı olan ve şehir merkezinden uzak müstakil ve alçak katlı konutlar tercih edilirken, Ege ve Güney bölgelerdeki projeler ön plana çıktı. Bu değişime cevap vermek adına araştırmalarını bu bölgelerde yoğunlaştıran Tahincioğlu, güneydeki ilk konut projesini Göcek’te gerçekleştiriyor.

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, İstanbul’da ve güneyde, Ege ve Akdeniz bölgelerinde pandemide değişen ihtiyaçlara ve taleplere cevap verebilecek yeni yaşam projeleri geliştireceklerini söylüyor.

Göcek’in ilk markalı lüks villa projesine imza attıklarını belirten Tahincioğlu, “Uzun süredir araştırmalarımızı yoğunlaştırdığımız Bodrum’da da yeni projelere bu yıl başlayacağız. İnsanların talepleri doğrultusunda Tahincioğlu kalitesine ve markasına uygun bölgelerde yer alacağız” diyor.

BODRUM’U DÜNYAYA AÇTI

Bodrum Cennet Koyu’nda Mandarin projesiyle Mandarin Hotel’i Türkiye’ye getirip Bodrum’un bir dünya markası olmasını sağlayan Astaş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, Aslan Yapı, Caba İnşaat ortaklığında Bodrum Turgutreis’te Mavi Arya projesini üretiyor.

Vedat Aşçı, Turgutreis bölgesinin ailelerin 12 ay kullandıkları bir yaşam merkezi olması nedeniyle orada proje yapmak istediklerini söylüyor. Bodrum’un dünyanın her köşesinde konuşulan, tercih edilen bir tatil yöresi haline geldiğini ifade eden Aşçı, “Yazın yüzlerce özel jetler geliyor, marinalar dolup taşıyor.

Dünya markaları, lüks restoranlar, yabancı otel zincirleri Bodrum’u önemli bir destinasyon olarak görüp geliyor. Türkiye’nin St. Tropez’i olacak demiştik, oldu ve geçti bile” diye konuşuyor.

Yassı ada, Çatal Ada, Kos Adası gibi ada manzaralı, az yapılaşmalı yeşil bir proje hayata geçirilirken, projenin birinci fazı Mayıs 2023’te, 2’inci Fazı 2024’te açılacak.

Bodrum dışında yeni bir proje yapacak olurlarsa tercihlerinin Çeşme olacağını belirten Aşçı, “Çeşme iyi bir tatil yöresi. Ancak yazı kısa, kışı sert geçiyor” yorumunu yapıyor.

12 AY YAŞANABİLİYOR

Sayfiyelerdeki projelerin tamamına yakını 12 ay yaşama uygun olarak üretiliyor. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Nef’in Reserve projelerinin doğa içinde tüm olanaklara sahip 12 ay yaşanacak şekilde tasarlanmalarıyla Türkiye genelinden ve büyük kentlerden ilgi gördüğünü söylüyor.

Timur, “Bodrum Gölköy’de yeni bir projemiz başladı. İzmir Urla’da da bir proje başlamak üzere. Bu projeler de Nef dokunuşu ile 12 ay boyunca, alternatif bir yaşam sunan Reserve projelerimiz olacak. Sapanca ve Konya’da villa

projelerimiz de devam ediyor” diyor. Bunların dışında Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Hirfanlı bölgelerinde Nef Arsa projeleri devam ettiğini belirten Timur, bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi kentleri ile Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde birçok yeni arsa projesini devreye alacaklarını da vurguluyor.

Bodrum Aspat Koyu’nda Anthaven projesinin ilk etabını geçtiğimiz yıllarda devreye alan Ant Yapı, 300 konuttan oluşan 2’inci Etabının üretim çalışmalarını yürütüyor.

Bodrum’da 12 ay yaşanabilen özel bir proje ürettiklerine dikkat çeken Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, her şeyin yolunda gitmesi halinde projenin ikinci etabını 2023’te teslim etmeyi planladıklarını söylüyor.

Okay, “Bodrum son yılların gözde tatil yörelerinden biriydi. Pandemi ile birlikte dört mevsim yaşanan bir yer haline geldi.

Projemiz de sunduğu olanaklarla dört mevsim Bodrum’da yaşamak isteyenlere hitap ediyor” diye konuşuyor.

Bodrum’da proje üreten bir diğer grup da Besa Grup. Besa Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, The Bo Viera projelerinin ilk etapları teslim ettiklerini bu projenin Bodrum’un değerine değer katacağını söylüyor.

Toplam 150 dönüm arazi üzerinde tamamı deniz ve gün batımı manzaralı 315 villa ve rezidanstan oluşan projede, Hilton grubunun üst segment markası CURIO’nun 85 odalı oteli yer alıyor.

Arazinin doğal eğimlerini çok başarılı biçimde kullanan, mimarinin peyzajın içerisinde eridiği The BO Viera tamamlandığında Bodrum’un doğasına saygılı önemli projesi olacağını belirten Bezci, “BESA Grup olarak 2017 yılına kadar tüm yatırımlarımızı başkentimiz Ankara’ya yaptık.

50 yıllık deneyimimiz ve son üç yılını geceli gündüzlü proje çalışmalarına adadığımız The BO Viera ile Bodrum’daki ilk projemizin çalışmaları devam ediyor. Bodrum’da da tüm deneyimimiz, bilgimiz, samimiyetimiz ve gayretimizle hayata dokunmak istiyoruz” diye konuşuyor.

İZMİR REVAÇTA

Konut yapı stoku eski olan ve büyük kentlerden göç alan İzmir ve sayfiyeleri son yıllarda öne çıkmaya başladı. Dap Yapı’nın proje ürettiği kentte özellikle Urla’nın gastronomi turizminde öne çıkması ve büyük kentlerdeki eğitimden sağlığa birçok olanağı sunmayı bölgeye göçleri ve yatırım ilgisini artırıyor. Arsa stokunun bulunması da proje üretimini kolaylaştırıyor.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, İzmir’de projelendirilmiş üç projeleri bulunduğunu, önümüzdeki dönemde İzmir’in İstanbul ile birlikte proje üretecekleri diğer şehir olacağını söylüyor.

Urla Kekliktepe 73 villalık projelerinin ön talep toplama sürecinde olduğunu belirten Kabadayı, “Alsancak’ta, Dikili’de birer projemiz var. İzmir’de daha fazla proje üreteceğiz. İstanbul, İzmir birlikte devam edecek. Urla bizim için önemli bir bölge. İzmir-İstanbul otoyolunun açılması ulaşımı kolaylaştırması ilgiyi artırdı” diyor.

İnsanların sayfiyelere yönelmesi ile birlikte bu ilgiye hitap edecek proje geliştirme konusunda Büyük Yalı, Özak Göktürk projelerini geliştiren Özak GYO’nun da çalışmaları bulunuyor.

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Bodrum Akyarlar’da yeni aldıkları arazide bir otel projesi yapacaklarını detaylarının önümüzdeki dönemde netleşeceğini söylüyor.

İstanbul dışında Ege Bölgesi ve İzmir’in sayfiyeleriyle ilgilendiklerini belirten Akbalık, “Özak GYO Urla’dan 2-3 arazi sahibi ile görüşme halindeyiz. Ulaşımı kolay, tabiatla içiçe yaşamı tercih edenler için Ege Bölgesi’nde ulaşımı kolay bölgelerde yer arayışımız var. Görüştüğümüz yerler var” diye konuşuyor.

MERT BOYSANOĞLU/MESA MESKEN YÖNETİM KRL. BŞK. “EKOTURİZM KONSEPTİNE ODAKLANDIK”

“Mesa Urla Kekliktepe’yi pandemide öne çıkan sayfiyeye taşınma ve doğa ile iç içe olma taleplerini karşılamak adına 12 ay yaşanabilecek şekilde tasarladık. Doğa içinde, zeytin ağaçları arasındaki 68 dönümlük bir araziye yayılan, 68 adet villaya sahip butik bir proje. Kısa süre önce satışa çıkmasına rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir’den, yurt dışında yaşayan Türklerden ilgi gördü.

Kısa vadede İstanbul dışında Ankara, Muğla ve izmirdeki mevcut projelerimize devam edeceğiz. Sahil şeridinde çok farklı veya yeni lokasyonları araştırıyoruz. Ekoturizmde konseptler oluşturabileceğimiz büyük ölçekli arsalarda yeni projeler geliştirme hedefimiz var.

Ağırlıklı Çanakkale ve Ayvalık üzerinde çalışıyoruz. İkinci ev konseptinde yeni projeler geliştirmek için Muğla’da denize yakın noktalarda çalışıyoruz. Urla’yı çok sevdik, burada büyük ölçekli projeler için arayışlarımız sürüyor.”

BURAK KUTLUĞ/AĞAOĞLU HOLDİNG CEO’SU “SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJE GELİŞTİRİYORUZ”

“Milas-Bodrum Havalimanının hemen altında yer alan “Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi” projemizi, Türkiye’de örneği az bulunan bir şekilde tamamen sürdürülebilirlik anlayışıyla hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bölgenin en önemli çevreci figürlerinin himayesinde bölgedeki en büyük ağaç ve bitki seralarından birini geliştirdik.

Son teknoloji kullanılıp deniz suyu derin deşarj yönetimiyle arıtılacak ve kullanım suyu elde edilecek. Kullanılan atıksu tekrar arıtılarak yeşil alanlar sulanacak. Projede oturum alanı yüzde 10’u geçmeyecek. Yüzde 90’lık kısmı ise yeşil alan, bölge halkı ile geliştirilecek akıllı tarım alanları, peyzaj alanları, spor alanları, kültür ve sanat alanları ve çocuk oyun alanları planlanmakta.”