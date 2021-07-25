Son dönemde önemli tartışma konularından biri olan müsilaj, Marmara’nın kabusu oldu. Sahil şeridinde yazlık kiralamaları dururken, temizleme sürecinin uzaması halinde yazlık bölgelerinde gayrimenkul fiyatlarının düşmesinden endişe ediliyor.

Marmara Bölgesi ve çevresini etkisi altına alan deniz salyası olarak da adlandırılan müsilaj, sahil şeridinde yaşayanların tadını kaçırdı. İstanbul başta olmak üzere, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edirne’ye bağlı beldelerde yazlık konutlar, müsilajdan birinci derecede etkilenmiş durumda.

Bu bölgelerde sezonluk ev kiralamayı planlayanlar Ege Bölgesi’ne yöneldi. Denge Gayrimenkul Değerleme, müsilajın gayrimenkul sektörüne etkilerini Ekonomist Dergisi için araştırdı.

Araştırmada, müsilajın görüldüğü bölgelerde yazlık konutların kiralanmalarını olumsuz yönde etkilediğine ve uzun vadeye yayılması halinde satış fiyatlarını da düşürebileceğine dikkat çekiliyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın