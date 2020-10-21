Pandemi süreci ofis sektöründe değişim rüzgarları estiriyor. Yeni normalde ofisler de eskisi gibi değil. Mey İçki’den Borusan’a, Miele’den Allianz’a kadar yerli ve yabancı şirketler alan küçültme, uydu ofise geçme gibi yeni uygulamaları devreye alıyor.

Dünya, koronavirüs pandemisi ile birlikte artık eskisi gibi değil. Virüsün yayılımını yavaşlatmak üzere aylarca insanların evlere kapanması, şirketlerin iş yapış süreçlerini de değiştirdi.

Artık hayatımızda birçok süreç online kanallar üzerinden yürütülüyor. Yeni normalde insanlar işyerlerine dönseler bile ofisler de eskisi gibi değil.

Sosyal mesafenin ve hijyen şartlarının en önemli kriter olduğu şu dönemde şirketler de ofis seçimlerini değiştiriyor.

Bu durum ofis sektöründe değişim rüzgarlarının esmesini ve yeni çalışma alanlarının oluşmasını sağlıyor. Biz de yeni dönemde şirketlerin ofis yaklaşımlarını mercek altına aldık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.