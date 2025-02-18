ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Orta gelirliye konut kampanyası geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliler için başlatılacak Emlak Konut projesi için, "Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

18 Şubat 2025 | 19:38
Son Güncellenme: 18 Şubat 2025 | 19:42
Orta gelirliye konut kampanyası geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu.
Kurum, "İhtiyaç duyduğumuz arazileri 81 ilimizde eş zamanlı olarak belirliyoruz. Bu çalışmalar biter bitmez, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kampanyamızla beraber; sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da, Emlak Konutumuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, kazançlı bir yatırım imkânı sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kurum, sosyal medyadan da şu mesajları paylaştı:

-Emlak Konut ile orta gelirliler için hazırladığımız konut kampanyasını yarın açıklıyoruz.
-TOKİ ile yeni sosyal konut kampanyasını yıl sonunda başlatıyoruz.
-Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile arsa maliyetini düşürecek, konut fiyatlarını indirecek çalışmayı yürütüyoruz.
-Konut sorununun çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bedelsiz kararı var
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Dün temettü kararı duyuran 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
Tüpraş'tan (TUPRS) temettü açıklaması var: Rakam...
Aksa Akrilik'ten (AKSA) temettü kararı
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
GERİ
İLERİ
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bedelsiz kararı var
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Dün temettü kararı duyuran 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
Tüpraş'tan (TUPRS) temettü açıklaması var: Rakam...
Aksa Akrilik'ten (AKSA) temettü kararı
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL