Orta gelirliye konut kampanyası geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu.

Kurum, "İhtiyaç duyduğumuz arazileri 81 ilimizde eş zamanlı olarak belirliyoruz. Bu çalışmalar biter bitmez, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kampanyamızla beraber; sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da, Emlak Konutumuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, kazançlı bir yatırım imkânı sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kurum, sosyal medyadan da şu mesajları paylaştı:

-Emlak Konut ile orta gelirliler için hazırladığımız konut kampanyasını yarın açıklıyoruz.

-TOKİ ile yeni sosyal konut kampanyasını yıl sonunda başlatıyoruz.

-Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile arsa maliyetini düşürecek, konut fiyatlarını indirecek çalışmayı yürütüyoruz.

-Konut sorununun çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız.