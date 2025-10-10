Savur GYO, İV Kandilli projesini tanıttı

Uluslararası otelcilik alanında kazandığı deneyim ve sahip olduğu global ödüllerle tanınan Savur GYO, Tarihi Yarımada’da konumlanan Ramada İstanbul Grand Bazaar, Hotel St. Sophia, Orientbank ve Orient Occident otellerini bünyesinde bulunduruyor. Her yıl en yüksek misafir memnuniyeti ve hizmet kalitesiyle birçok ödülün sahibi olan şirket; otelcilikteki kaliteli hizmet yaklaşımını ve konut sektöründe yaşam konforuyla birleştirerek gayrimenkul sektöründe yepyeni bir konsept geliştiriyor. Savur GYO’nun bu anlayışla hayata geçirdiği ilk konut projesi İV Kandilli ise; yalnızca bir konut değil, geleceğe değer katan bir yatırıma dönüşüyor. Gayrimenkul geliştirme vizyonunu yalnızca bir projeyle sınırlı tutmayan şirket, İstanbul Sefaköy’deki arsa yatırımı ve hayata geçirmeyi hedeflediği konut projesiyle de dikkat çekiyor.

Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Dicle Volkan, “Yalnızca konut değil, değer üretiyoruz…”

İstanbul’un farklı lokasyonlarında konut projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Dicle Volkan; “Otelcilik alanında edindiğimiz deneyimimiz ve uluslararası hizmet know-how’ımız ile konut sektöründe yepyeni bir vizyon geliştirdik. Ayrıcalık, kalite, güven ve sürdürülebilirlik ekseninde nitelikli yaşam alanları yaratıyoruz. Yalnızca konut değil değer üretiyoruz. Bu sadece sosyal donatılarla geliştirilen bir yaklaşım değil. Kişisel ihtiyaçlar ve yaşam konforunu artıran hizmetler bütünü…Savur Group’un turizm ve gayrimenkul alanında sahip olduğu tecrübeyi tek çatı altında toplayan Savur GYO’nun ilk konut projesi olan İV Kandilli bunun en iyi örneği… Kandilli’nin en nadide arsalarından biri üzerinde yükselen projemizde konut sahiplerine otel konforu ve ayrıcalıklarıyla donatılmış bir yaşam sunuyoruz. Housekeeping hizmeti ve Kandilli- Çengelköy sahiline shuttle servisi, gibi… Aynı zamanda projeye özel geliştirilen IV Assistance mobil uygulaması ile konut sakinleri; güvenlik bildirimi takibi, spor salonu ve PT odası rezervasyonları, sosyal tesis içi sipariş ve randevu işlemleri, çamaşır hizmeti, temizlik personeli planlaması, aidat ödemeleri, kamera görüntülerine uzaktan erişim, ısı kontrolü ve kurye takibi gibi günlük yaşamı kolaylaştıran birçok hizmeti alabilecek. Savur GYO, olarak yaşamın her alanında kalite, estetik ve konforu bir araya getiren projelerimizle gayrimenkul sektörüne yalnızca yapı değil, değer katıyoruz.” dedi.