Turizm sektörü en kötü dönemi pandemi sürecinde yaşadı. Turizm bölgelerinde toparlanma olsa da şehir otellerinde parlak günlere dönüşün 2023’te olması bekleniyor.

Sektörde icra, kapanma ve kalifiye eleman sorunlarına da dikkat çekiliyor. Tüm dünyanın evlere kapandığı pandemi sürecinde en büyük yarayı alan sektörlerin başında turizm geldi.

Sınırların kapanması, insanların virüs korkusu ile seyahat etmekten çekinmesi ve konulan seyahat yasaklarıyla birlikte Türkiye genelinde 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 51 gerileme yaşandı.

Bu dönemde sadece açık olan otellerde yüzde 36 doluluklara ulaşılırken, İstanbul’da ise yüzde 56’lık gerilemeyle doluluklar yüzde 37’ye düştü.

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