Siirt TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Siirt kura sonuçları sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projesinde il il kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce ailenin ev sahibi olma hayaliyle başvurduğu projede, bugün sıra Siirt’e geldi. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahipleri tek tek belirlendi.
TOKİ’nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Van ili için düzenlediği kura çekimi, kurumun resmi YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayınla sona erdi. Noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen asil ve yedek isimlerin ilanıyla birlikte, vatandaşlar için sorgulama mesaisi başladı.
Kura çekilişi sonrasında kesinleşen listeler, eş zamanlı olarak iki ana dijital platform üzerinden paylaşıldı. Hak sahipliği durumunu merak eden adaylar şu yöntemleri kullanabiliyor:
e-Devlet Kapısı: Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut Noter Kura Sonuç Sorgulama" ekranından anlık bilgi alabiliyor.
TOKİ Resmi Web Sitesi: Kurumun resmi internet adresinde yer alan "Kura Sonuçları" sekmesi üzerinden, Van ili ve ilgili proje seçilerek asil ve yedek listelerin tamamına ulaşılabiliyor.
Asil ve Yedek Listeleri Neden Önemli?
Kura sonucunda ismi "Asil" listede yer alan vatandaşlar, konut belirleme ve sözleşme imzalama sürecine doğrudan hak kazanırken; "Yedek" listesindeki isimler, asil hak sahiplerinin şartları sağlayamaması veya feragat etmesi durumunda sırasıyla sürece dahil edilecekler.
Yayımlanan resmi takvim doğrultusunda önümüzdeki 48 saatlik süreçte şu illerde kura çekimi gerçekleştirilecek:
6 Ocak Salı: Kura heyecanı eş zamanlı olarak Mardin ve Ağrı illerinde yaşanacak.
7 Ocak Çarşamba: Takvim uyarınca kura çekimleri Batman ili ile devam edecek.