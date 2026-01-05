Siirt TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Siirt kura sonuçları sorgulama

Kura çekilişi sonrasında kesinleşen listeler, eş zamanlı olarak iki ana dijital platform üzerinden paylaşıldı. Hak sahipliği durumunu merak eden adaylar şu yöntemleri kullanabiliyor:

e-Devlet Kapısı: Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut Noter Kura Sonuç Sorgulama" ekranından anlık bilgi alabiliyor.

TOKİ Resmi Web Sitesi: Kurumun resmi internet adresinde yer alan "Kura Sonuçları" sekmesi üzerinden, Van ili ve ilgili proje seçilerek asil ve yedek listelerin tamamına ulaşılabiliyor.