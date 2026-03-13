Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi

AFAD, Tokat ilinin Niksar ilçesinde saat 03.35'te deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerinden de hissedildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.

"Ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat depremine ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, ilk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapılarında herhangi bir aksaklığın meydana gelmediğini kaydetti:

"Merkez üssü Tokat’ın Niksar ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz.

Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."