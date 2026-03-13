Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın bugün ne kadar?" sorusu yeniden gündeme geldi. İşte 13 Mart 2026 itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarında son durum…

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 7.256,9 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.032 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.078 TL

Tam altın satış fiyatı: 48.012,54 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.928 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.103,5 dolar

