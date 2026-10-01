Protokolle, ödeme sistemi dışında tutulacak taşınmaz satışlarının yanı sıra pilot uygulamaya ihtiyaç olup olmadığı, uygulamanın kapsamı ve esasları, sistemin kullanım bedeli ile bu bedelin nasıl paylaşılacağı belirlenecek.

Ayrıca dördüncü fıkrada belirtilen komisyonun kuruluşu, faaliyetleri, hakları ve yükümlülükleri de protokol kapsamında düzenlenecek.