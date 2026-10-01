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  • Taşınmaz satışlarında yeni uygulama: Güvenli Ödeme Sistemi için entegratör yetkilendirilecek

Taşınmaz satışlarında yeni uygulama: Güvenli Ödeme Sistemi için entegratör yetkilendirilecek

Ticaret Bakanlığının düzenlemesiyle, taşınmaz satışlarında zorunlu hale gelecek Güvenli Ödeme Sistemi için entegratörlerin yetkilendirilmesine karar verildi. Uygulamanın 1 Aralık'ta başlaması öngörüldü.

Ekonomist
Ekonomist
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Taşınmaz satışlarında yeni uygulama: Güvenli Ödeme Sistemi için entegratör yetkilendirilecek

Taşınmaz satışlarında uygulanacak Güvenli Ödeme Sistemi için yeni bir düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı, sistemin kurulması kapsamında entegratörlerin yetkilendirilmesini kararlaştırırken, zorunlu uygulamanın başlayacağı tarih de 1 Aralık olarak belirlendi. 

Peki, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl uygulanacak? Taşınmaz satışlarında yeni dönem nasıl işleyecek?

1 Resmi Gazete'de de yayımlandı

Resmi Gazete'de de yayımlandı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

2 Entegratör görevlendirilecek

Entegratör görevlendirilecek

Düzenleme kapsamında Bakanlık, taşınmaz satışlarında zorunlu olarak uygulanacak Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması, etkin biçimde işletilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra istatistiki veri ve raporların hazırlanması amacıyla bir entegratöre yetki verecek.

3 Ödeme sisteminin işleyişi belirlendi

Ödeme sisteminin işleyişi belirlendi

Ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleri ile entegratör arasında imzalanacak protokol doğrultusunda gerçekleştirilecek.

4 Uygulamanın ayrıntıları protokolle belirlenecek

Uygulamanın ayrıntıları protokolle belirlenecek

Protokolle, ödeme sistemi dışında tutulacak taşınmaz satışlarının yanı sıra pilot uygulamaya ihtiyaç olup olmadığı, uygulamanın kapsamı ve esasları, sistemin kullanım bedeli ile bu bedelin nasıl paylaşılacağı belirlenecek. 

Ayrıca dördüncü fıkrada belirtilen komisyonun kuruluşu, faaliyetleri, hakları ve yükümlülükleri de protokol kapsamında düzenlenecek.

5 Başlangıç tarihi 1 Aralık olarak belirlendi

Başlangıç tarihi 1 Aralık olarak belirlendi

Daha önce 1 Ekim olarak belirlenen taşınmaz satışlarına yönelik zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının başlangıç tarihi, 1 Aralık'a ertelendi.

6 Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

Güvenli Ödeme Sistemi, taşınmaz satışlarında para transferinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve dolandırıcılık riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilecek.

Sistemle, taşınmaz alım satımlarında satış bedelinin güvenli ve eş zamanlı olarak taraflar arasında aktarılmasını sağlayarak dolandırıcılık riskinin azaltılmasını amaçlanıyor.
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