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TOKİ, 33 ilde iş yeri satacak: Başvuru detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 33 ilde 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. İşte detaylar

03 Mart 2025 | 20:55
TOKİ, 33 ilde iş yeri satacak: Başvuru detayları

TOKİ'nin sitesinde yer alan bilgiler göre alıcılar, iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Peki, iş yerleri hangi illerde? İşte açıklamanın detayları:

İŞ YERLERİ HANGİ İLLERDE

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova'da bulunan 454 iş yeri, açık artırmayla satılacak.

BAŞVURU

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Açık artırmalar, 18-19 Mart 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

 

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Aygaz, temettü kararını duyurdu
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Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararını duyurdu
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İLERİ
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