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TOKİ, 53 ilde konut satacak: Ödeme şartları ve detaylar...

Toplu Konut İdaresi TOKİ, 53 ilde 357 gayrimenkulu satışa çıkartıyor. Müzayede 2 gün sürecek. İşte TOKİ'nin 53 ilde 357 gayrimenkul satışına ilişkin detaylar:

30 Nisan 2025 | 00:41
Son Güncellenme: 30 Nisan 2025 | 00:52
TOKİ, 53 ilde konut satacak: Ödeme şartları ve detaylar...

Emlak Müzayede'de yer alan bilgilere göre Ankara'dan Kırklareli'ne, Konya'dan Trabzon'a 53 ayrı ilde TOKİ'ye ait gayrimenkuller açık artırma ile satışa çıkıyor. Açıklamaya göre konutlar yüzde 25 peşin, 72 ay vade; iş yerleri yüzde 15 peşin 60 ay vade ile satılacak. (lot 212 ve lot 316 %15 peşin, 120 ay vade). Gayrimenkuller ile ilgili bilgiler Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alıyor:

Müzayede 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak. İnternetten katılım imkanı da mevcut.



Paylaşılan bilgilere göre açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Katılımcılar talip oldukları her konut için;

Muhammen bedeli 799.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,

Muhammen bedeli 800.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,
Muhammen bedeli 1.500.000 - 3.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 3.500.000.- 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL
Muhammen bedeli 5.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 750.000.-(Yediyüzellibin) TL katılım teminatı yatıracak.

Fotoğraf: Lot 1, Edirne Merkez,  Muhammen Bedel: ₺2.402.510,00

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Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Borsa şirketinin ünvanı değişti
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
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