Yarısı Bizden Kampanyasında daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL’ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL’ye çıkarıldı. Taşınma desteği ise 100 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseltildi. Böylece İstanbul’daki bir evin dönüşümü için vatandaşlara sunulan destek miktarı 1 milyon 875 bin TL olarak güncellendi. İş yeri dönüşüm desteği de 1 milyon TL’ye yükseltildi. Bakanlık bugün yeni rakamlara ilişkin açıklama yaptı. Paylaşılan diğer bilgiler şöyle:

1 YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 2023 yılında başlatılan ve İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara hibe, kredi ve taşınma yardımını kapsayan destek ödemeleri yapılıyor.

2 1 KONUT İÇİN DESTEK TUTARI 1 MİLYON 875 BİN TL OLDU Daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL’ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL’ye çıkarıldı. Taşınma desteği ise 100 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseltildi. Böylece İstanbul’daki bir evin dönüşümü için sunulan hibe, kredi ve tahliye desteği miktarı 1 milyon 875 bin TL oldu. Hak sahiplerinin diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı da sunulacak.

3 İŞ YERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 1 MİLYON TL DESTEK İş yerleri için verilen 350 bin TL hibe 437 bin 500 TL’ye, kredi desteği 350 bin TL’den 437 bin 500 TL’ye yükseltildi. Taşınma yardımı da 125 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece bir iş yerinin dönüşümü için sunulan hibe, kredi ve tahliye desteği miktarı 1 milyon TL oldu. Hak sahiplerinin diğer her bir dükkanı için ise 875 bin TL kredi imkanı sunulacak.

4 TOKİ VE EMLAK KONUT’LA BÜYÜK ALANLARDA DÖNÜŞÜM Bakanlığın açıklamasına göre kampanya kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 875 bin TL’lik hibe desteğini kullanabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor, hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor. Kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

5 KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK? Kredi taksitleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılında faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılacak.

6 60 BİNDEN FAZLA KONUT YARISI BİZDEN İLE DÖNÜŞÜYOR Bakanlık şu bilgleri de paylaştı: "İstanbul’da 21 bin ev ve iş yerinin Yarısı Bizden ile inşası sürüyor. 41 bin konut için de proje süreci devam ediyor. Bakanlık, Yarısı Bizden kampanyasının yanı sıra İstanbul’da 39 ilçede 365 farklı alanda kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütüyor. İstanbul’da 2012 yılından bu yana 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 208 bin 915 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor"