TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? Ağrı TOKİ kura sonucu sorgulama

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde bugün sıra Ağrı’daydı. Selçuklu Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılan çekilişle, binlerce Ağrılı vatandaşın ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüştü
TOKİ’nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yürüttüğü 500 bin konutluk dev maratonda bugün Ağrı heyecanı yaşandı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, sabah saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı.
Saat 11:00 itibarıyla başlayan kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden tüm Türkiye’ye canlı olarak aktarıldı. Noter denetiminde tek tek çekilen kura toplarıyla; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve genç kategorisindeki binlerce adayın asil ve yedek listeleri oluşturuldu.
Çekilişin hemen ardından kesinleşen isim listeleri dijital platformlara yüklendi. Adaylar, 6 Ocak 2026 tarihli güncel listelere şu kanallardan ulaşabiliyor:
e-Devlet Kapısı: T.C. Kimlik numaranızla giriş yaparak "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumunuzu kontrol edebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: İsim listelerinin tam metnine toki.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Ağrı ve bugün eş zamanlı olarak tamamlanan Mardin etaplarının ardından, TOKİ’nin ilan ettiği takvim işlemeye devam edecek. Yarın, yani 7 Ocak 2026 tarihinde kura heyecanı Batman iline taşınacak.
29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura çekimlerinin 2026 yılı Mart ayı ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.