ARA
DOLAR
43,04
0,02%
DOLAR
EURO
50,36
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
6183,62
-0,53%
GRAM ALTIN
BIST 100
12023,78
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? Ağrı TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? Ağrı TOKİ kura sonucu sorgulama

Ağrı'da binlerce ailenin merakla beklediği kura çekimi bugün tamamlandı. Doğu Anadolu'daki dev barınma hamlesinin en önemli duraklarından biri olan Ağrı'da, asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Peki TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? Ağrı TOKİ kura sonucu sorgulama


TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? Ağrı TOKİ kura sonucu sorgulama

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde bugün sıra Ağrı’daydı. Selçuklu Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılan çekilişle, binlerce Ağrılı vatandaşın ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüştü

TOKİ’nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yürüttüğü 500 bin konutluk dev maratonda bugün Ağrı heyecanı yaşandı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, sabah saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı.

 Saat 11:00 itibarıyla başlayan kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden tüm Türkiye’ye canlı olarak aktarıldı. Noter denetiminde tek tek çekilen kura toplarıyla; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve genç kategorisindeki binlerce adayın asil ve yedek listeleri oluşturuldu.

Çekilişin hemen ardından kesinleşen isim listeleri dijital platformlara yüklendi. Adaylar, 6 Ocak 2026 tarihli güncel listelere şu kanallardan ulaşabiliyor:

e-Devlet Kapısı: T.C. Kimlik numaranızla giriş yaparak "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: İsim listelerinin tam metnine toki.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Ağrı ve bugün eş zamanlı olarak tamamlanan Mardin etaplarının ardından, TOKİ’nin ilan ettiği takvim işlemeye devam edecek. Yarın, yani 7 Ocak 2026 tarihinde kura heyecanı Batman iline taşınacak. 

29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura çekimlerinin 2026 yılı Mart ayı ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL