TOKİ başvuru numarası nereden öğrenilir? TOKİ İstanbul başvuru sorgulama ekranı

Hak Sahipleri İçin Önemli Notlar

Taksit Ödemeleri: TOKİ kuralları gereği, sosyal konut projelerinde taksit ödemeleri genellikle konut teslimini takip eden ay ya da sözleşme imzalanmasından sonraki dönemde başlamaktadır.

Sözleşme İmzalanması: Kura sonuçları kesinleştikten sonra TOKİ, hak sahiplerini bankalar (Ziraat veya Halkbank) aracılığıyla sözleşme imzalamaya davet edecek. Bu süreçte konut tipi (2+1, 3+1) ve kat bilgileri de netleşmiş olacak.

Resmi Duyurular: Kesin teslim tarihleri, projenin %90 seviyesine ulaştığı dönemde TOKİ'nin resmi web sitesi (toki.gov.tr) üzerinden il il ve etap etap ilan edilecek.