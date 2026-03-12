TOKİ başvuru numarası nereden öğrenilir? TOKİ İstanbul başvuru sorgulama ekranı

İstanbul için heyecanla beklenen TOKİ kura çekimleri yaklaşırken, başvuru listelerinin güncellenmesiyle birlikte başvuru numarası sorgulamaları 12 Mart 2026 itibarıyla en çok aranan konuların başında yer alıyor. Kurada isminizin çıkıp çıkmadığını takip edebilmeniz için bu numaraya sahip olmanız büyük önem taşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul TOKİ kura çekimi öncesinde, başvuru numarası sorgulama işlemleri büyük önem kazandı. Sosyal konut projesinde hak sahibi olup olmadığınızı belirleyecek olan bu numaraya ulaşmak için izlemeniz gereken güncel adımlar şöyledir:
TOKİ Başvuru Numarası Sorgulama Adımları
e-Devlet kapısı üzerinden saniyeler içinde numaranızı öğrenebilir ve başvuru durumunuzu kontrol edebilirsiniz:
Sisteme Giriş: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Hizmet Arama: Arama çubuğuna "TOKİ başvuru" yazın ve sonuçlar arasından "Konut / İş Yeri Başvurusu" seçeneğine tıklayın.
İlerleme: Karşınıza çıkan "Genel Bilgi Formu" sayfasındaki uyarıları okuduktan sonra "Devam Et" butonuna basın.
Numarayı Not Edin: Açılan tabloda, yaptığınız başvurunun en sol sütununda yer alan rakamlar sizin Başvuru Numaranızdır.
Başvuru Durumu (Kabul/Ret) Nasıl Sorgulanır?
Aldığınız başvuru numarası ile resmi listedeki durumunuzu şu şekilde teyit edebilirsiniz:
Resmi Sorgulama Ekranı: talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresine gidin.
İl Seçimi: Başvuru yaptığınız ili (İstanbul) seçin.
Sonuç: Başvuru numaranızla birlikte isminizin karşısında yer alan "Kabul" veya "Ret" ibaresini kontrol edin. Ret aldıysanız, gerekçesi de aynı ekranda yer alacaktır.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Teslim Takvimi
Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, konutların inşaat süreciyle eş zamanlı olarak teslimat planlaması da yürütülüyor:
İlk Teslimat Tarihi: Proje kapsamındaki ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.
Deprem Bölgesi Önceliği: İlk etap teslimatların, afet konutlarıyla koordineli şekilde deprem bölgesindeki illerden başlaması, ardından İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere yayılması bekleniyor.
Etap Etap Teslim: 81 ilin tamamında kura çekimleri bu hafta (Mart 2026) itibarıyla büyük oranda tamamlanırken, konutlar projelerin tamamlanma durumuna göre 2027 yılının geneline yayılarak etap etap sahiplerine verilecek.
Hak Sahipleri İçin Önemli Notlar
Taksit Ödemeleri: TOKİ kuralları gereği, sosyal konut projelerinde taksit ödemeleri genellikle konut teslimini takip eden ay ya da sözleşme imzalanmasından sonraki dönemde başlamaktadır.
Sözleşme İmzalanması: Kura sonuçları kesinleştikten sonra TOKİ, hak sahiplerini bankalar (Ziraat veya Halkbank) aracılığıyla sözleşme imzalamaya davet edecek. Bu süreçte konut tipi (2+1, 3+1) ve kat bilgileri de netleşmiş olacak.
Resmi Duyurular: Kesin teslim tarihleri, projenin %90 seviyesine ulaştığı dönemde TOKİ'nin resmi web sitesi (toki.gov.tr) üzerinden il il ve etap etap ilan edilecek.