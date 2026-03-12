İlk evim konut kredisi ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi ödeme şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK koordinasyonunda yürütülen 1.20 faizli konut kredisi çalışması, özellikle yüksek enflasyon ve kredi maliyetlerinin olduğu bir dönemde dar ve orta gelirli vatandaşlar için en kritik çıkış yolu olarak görülüyor.
2026 İlk Evim Konut Kredisi Modelinin Detayları
Bu kampanya, sadece bir kredi indirimi değil, Türkiye'de Mortgage benzeri sürdürülebilir bir ev sahipliği modeli kurmayı hedefliyor. Finansal İstikrar Komitesi ve BDDK’nın üzerinde çalıştığı modelin öne çıkan başlıkları şunlardır:
%1.20 Sabit Faiz: Mevcut piyasa faizlerinin yaklaşık 3’te 1’i oranında olan bu sabit faiz, toplam maliyette milyonlarca liralık tasarruf sağlıyor.
180 Ay (15 Yıl) Vade: Standart 10 yıllık vadenin 15 yıla çıkarılmasıyla aylık taksitler, hane halkı gelirinin %30-40'ını aşmayacak şekilde optimize ediliyor.
Limit Artışı: 2 milyon TL limitinin üzerine çıkılması, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki konut fiyatlarına erişimi mümkün kılacak.
Risk Ağırlığı Düzenlemesi: BDDK'nın konut kredilerinde risk ağırlığını düşürmesi, bankaların bu krediyi verirken daha az sermaye ayırmasını sağlayarak kredi musluklarının daha rahat açılmasını hedefliyor.
Tahmini Ödeme ve Tasarruf Tablosu (180 Ay Vade)
Yüzde 1.20 faiz oranıyla farklı limitlerdeki tahmini ödeme planı şu şekildedir:
|Kredi Tutarı
|Aylık Taksit (Tahmini)
|Toplam Geri Ödeme
|Tasarruf (Piyasaya Göre)
|1.000.000 TL
|~13.580 TL
|~2.445.000 TL
|~2.100.000 TL
|2.000.000 TL
|~27.160 TL
|~4.890.000 TL
|~4.200.000 TL
|3.000.000 TL
|~40.740 TL
|~7.335.000 TL
|~6.300.000 TL