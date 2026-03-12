İlk evim konut kredisi ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi ödeme şartları

2026 İlk Evim Konut Kredisi Modelinin Detayları

Bu kampanya, sadece bir kredi indirimi değil, Türkiye'de Mortgage benzeri sürdürülebilir bir ev sahipliği modeli kurmayı hedefliyor. Finansal İstikrar Komitesi ve BDDK’nın üzerinde çalıştığı modelin öne çıkan başlıkları şunlardır:

%1.20 Sabit Faiz: Mevcut piyasa faizlerinin yaklaşık 3’te 1’i oranında olan bu sabit faiz, toplam maliyette milyonlarca liralık tasarruf sağlıyor.

180 Ay (15 Yıl) Vade: Standart 10 yıllık vadenin 15 yıla çıkarılmasıyla aylık taksitler, hane halkı gelirinin %30-40'ını aşmayacak şekilde optimize ediliyor.

Limit Artışı: 2 milyon TL limitinin üzerine çıkılması, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki konut fiyatlarına erişimi mümkün kılacak.

Risk Ağırlığı Düzenlemesi: BDDK'nın konut kredilerinde risk ağırlığını düşürmesi, bankaların bu krediyi verirken daha az sermaye ayırmasını sağlayarak kredi musluklarının daha rahat açılmasını hedefliyor.