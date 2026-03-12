ARA
DOLAR
44,18
0,15%
DOLAR
EURO
50,83
-0,08%
EURO
ALTIN
7155,24
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ses sistemi cezası kalktı mı? Araçlarda ses sistemi bulundurma cezası var mı, ne kadar?

Ses sistemi cezası kalktı mı? Araçlarda ses sistemi bulundurma cezası var mı, ne kadar?

Son dönemde APP plaka denetimlerinin ardından, trafik ekiplerinin araç içi multimedya ve ses sistemlerine yönelik kontrolleri de sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Peki Ses sistemi cezası kalktı mı? Araçlarda ses sistemi bulundurma cezası var mı, ne kadar?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Ses sistemi cezası kalktı mı? Araçlarda ses sistemi bulundurma cezası var mı, ne kadar?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, araç içi multimedya ve ses sistemlerine yönelik denetimleri en üst seviyeye taşıdı. Mart itibarıyla, trafikte huzuru bozan ve dikkati dağıtan unsurlara karşı tavizsiz bir dönem başlamış durumda.

7574 sayılı kanunla yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemeleri, araç içi ses ve görüntü sistemlerine yönelik yaptırımları oldukça ciddi bir seviyeye taşıdı. Sosyal medyada "plaka cezaları gibi bunlar da iptal edildi mi?" sorusu sorulsa da, İçişleri Bakanlığı'nın APP plaka cezaları için attığı geri adım şu an için ses sistemlerini kapsamıyor.

12 Mart 2026 itibarıyla güncelliğini koruyan ve sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyen cezai yaptırımlar şöyledir:

2026 Ses ve Görüntü Sistemi Ceza Rehberi

İhlal TürüCeza TutarıEk Yaptırım
Yüksek Sesle Müzik (Kamunun huzurunu bozmak)3.000 TLİdari Para Cezası
Standart Dışı Cihaz/Görüntü İzleme (Yönetmeliğe aykırı kullanım)21.000 TLİdari Para Cezası
Teknik Şartlara Aykırılık (Amfi, devasa hoparlör vb.)-30 Gün Trafikten Men

Cezadan Kaçınmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sürücü Görüş Alanı: Ön konsolda yer alan multimedya ekranlarında seyir halindeyken film, video veya TV izlenmesi, trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 21.000 TL'lik en ağır yaptırım dilimine girmektedir.

Gürültü Kirliliği: Yerleşim yerlerinde, camlar kapalı olsa dahi sesin dışarıdan fark edilir ve rahatsız edici boyutta olması "huzur bozma" kapsamında değerlendirilir.

 

Modifikasyon Sınırı: Araca sonradan eklenen ve aracın orijinal elektrik/teknik yapısını değiştiren amfi, bass veya megafon gibi sistemler, 30 gün boyunca aracınızın bağlanmasına neden olabilir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL