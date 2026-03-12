Ses sistemi cezası kalktı mı? Araçlarda ses sistemi bulundurma cezası var mı, ne kadar?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, araç içi multimedya ve ses sistemlerine yönelik denetimleri en üst seviyeye taşıdı. Mart itibarıyla, trafikte huzuru bozan ve dikkati dağıtan unsurlara karşı tavizsiz bir dönem başlamış durumda.
7574 sayılı kanunla yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemeleri, araç içi ses ve görüntü sistemlerine yönelik yaptırımları oldukça ciddi bir seviyeye taşıdı. Sosyal medyada "plaka cezaları gibi bunlar da iptal edildi mi?" sorusu sorulsa da, İçişleri Bakanlığı'nın APP plaka cezaları için attığı geri adım şu an için ses sistemlerini kapsamıyor.
12 Mart 2026 itibarıyla güncelliğini koruyan ve sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyen cezai yaptırımlar şöyledir:
2026 Ses ve Görüntü Sistemi Ceza Rehberi
|İhlal Türü
|Ceza Tutarı
|Ek Yaptırım
|Yüksek Sesle Müzik (Kamunun huzurunu bozmak)
|3.000 TL
|İdari Para Cezası
|Standart Dışı Cihaz/Görüntü İzleme (Yönetmeliğe aykırı kullanım)
|21.000 TL
|İdari Para Cezası
|Teknik Şartlara Aykırılık (Amfi, devasa hoparlör vb.)
|-
|30 Gün Trafikten Men
Cezadan Kaçınmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sürücü Görüş Alanı: Ön konsolda yer alan multimedya ekranlarında seyir halindeyken film, video veya TV izlenmesi, trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 21.000 TL'lik en ağır yaptırım dilimine girmektedir.
Gürültü Kirliliği: Yerleşim yerlerinde, camlar kapalı olsa dahi sesin dışarıdan fark edilir ve rahatsız edici boyutta olması "huzur bozma" kapsamında değerlendirilir.