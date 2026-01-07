TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru parası ne zaman iade edilecek?

TOKİ’nin 81 il genelinde başlattığı dev sosyal konut projesinde Batman etaplarının sonuçlanmasıyla birlikte, kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için 5.000 TL tutarındaki başvuru bedelinin iade süreci en çok merak edilen konuların başında geliyor.
1 TOKİ Başvuru Ücreti İadesi Ne Zaman Yapılır?
Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar için iade süreci, kura çekilişinin tamamlanmasından hemen sonra başlamaktadır. Genellikle noter onaylı listelerin bankalara iletilmesini takip eden 5 ile 7 iş günü içerisinde iadeler hesaplara yansıtılmaktadır.
Bugün (7 Ocak 2026) Batman için yapılan kura çekimi baz alındığında, hak kazanamayan adayların iade işlemlerinin önümüzdeki hafta başından itibaren tamamlanması beklenmektedir.
İade süreci, başvurunun yapıldığı kanala ve bankaya göre farklılık gösterebilir:
Eğer başvuru bir banka hesabı üzerinden yapıldıysa veya başvuru sırasında bir IBAN numarası tanımlandıysa, banka genellikle 5000 TL tutarı herhangi bir başvuruya gerek kalmadan doğrudan bu hesaba iade etmektedir.
Başvuruyu nakit olarak veya şubeden yapanlar, ilgili bankanın (Ziraat Bankası veya Halkbank) ATM'lerinden kartsız işlemler menüsüne girerek; "TOKİ Başvuru İadesi" sekmesini seçebilir, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına gelen SMS şifresiyle paralarını çekebilirler.
Bankaların İnternet Sayfaları: Halkbank gibi bankalar, internet siteleri üzerinde "TOKİ Başvuru İade" ekranı açarak T.C. kimlik numarası ile sorgulama ve IBAN tanımlama imkanı sunmaktadır.
Önemli Not: Kurada yedek listede yer alan vatandaşların başvuru bedelleri, asil hak sahiplerinin sözleşme süreci tamamlanana kadar bankada tutulur. Eğer asillerden boş kalan kontenjanlara yerleşme hakkı doğmazsa, yedeklerin iadeleri daha sonraki bir tarihte gerçekleştirilir.