TOKİ başvuru ücreti iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru parası ne zaman iade edilecek?

İade süreci, başvurunun yapıldığı kanala ve bankaya göre farklılık gösterebilir:

Eğer başvuru bir banka hesabı üzerinden yapıldıysa veya başvuru sırasında bir IBAN numarası tanımlandıysa, banka genellikle 5000 TL tutarı herhangi bir başvuruya gerek kalmadan doğrudan bu hesaba iade etmektedir.

Başvuruyu nakit olarak veya şubeden yapanlar, ilgili bankanın (Ziraat Bankası veya Halkbank) ATM'lerinden kartsız işlemler menüsüne girerek; "TOKİ Başvuru İadesi" sekmesini seçebilir, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına gelen SMS şifresiyle paralarını çekebilirler.

Bankaların İnternet Sayfaları: Halkbank gibi bankalar, internet siteleri üzerinde "TOKİ Başvuru İade" ekranı açarak T.C. kimlik numarası ile sorgulama ve IBAN tanımlama imkanı sunmaktadır.