Jeep Eylül ayı kampanyasını duyurdu: İşte modellerine göre güncel fiyat listesi

Ay boyunca Yeni Jeep Avenger BEV Summit 2.305.000 TL’den, Yeni Jeep Avenger e-Hybrid Summit 2.339.550 TL’den ve Yeni Jeep Avenger 4xe Overland versiyonları 2.880.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla sunulurken, Jeep Compass’ın Limited versiyonu 2.883.000 TL’den, Summit donanımlı versiyonları ise 3.123.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Yeni Compass’ın Summit versiyonlarının iç mekânında sunulmaya başlanan yeni kahverengi döşeme seçeneği de modelin modern ve rafine kabin atmosferini daha seçkin bir karakterle tamamlıyor.
Jeep Eylül ayına özel sunduğu satın alım fırsatlarıyla SUV sahibi olmak isteyen müşterilerine önemli bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında, mevcut araçlarını Jeep® yetkili satıcılarına getiren müşteriler, yeni Jeep Avenger ve Jeep Compass modellerinde geçerli avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor.
Jeep’in kompakt SUV segmentindeki iddialı temsilcisi Yeni Jeep Avenger, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren elektrifikasyon seçenekleriyle eylül ayında da avantajlı koşullarla sunuluyor. Bu kapsamda Yeni Jeep Avenger BEV Summit 2.305.000 TL’den, Yeni Jeep Avenger e-Hybrid Summit 2.339.550 TL’den ve Yeni Jeep Avenger 4xe Overland 2.880.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor. Tam elektrikli, e-Hybrid ve dört tekerlekten çekişli 4xe seçenekleriyle geniş bir kullanım yelpazesi sunan Yeni Jeep Avenger, markanın özgürlük ve macera ruhunu kompakt SUV dünyasına taşıyor.
Tercihini Jeep Compass’tan yana kullanacak müşteriler ise markanın karakteristik tasarım kodlarını, gelişmiş teknolojilerini ve sürüş özelliklerini bir araya getiren Limited ve Summit donanımlı versiyonlarda lansmana özel kampanyalı anahtar teslim fiyat avantajından yararlanabiliyor. Bu kapsamda Jeep Compass, Limited donanımlı versiyonunda 2.883.000 TL’den ve Summit donanımlı versiyonunda 3.123.000TL’den başlayan avantajlı fiyatarla satın alınabiliyor.
Compass’ın Summit donanım seviyesinde opsiyonel donanım olarak satışa sunulmaya başlanan yeni kahverengi iç döşeme seçeneği, modelin modern ve rafine kabin atmosferine daha seçkin bir karakter kazandırıyor. Joshua kahve renk kullanılan yeni iç döşemede, kapı iç döşemeleri, ön konsol, konsol kapağı ve koltuk döşemeleri bu özel renkle güncellenirken, sürücü koltuklarının arkasında yer alan bant detayları da macera ruhunu yansıtan dikkat çekici bir tasarım unsuru olarak öne çıkıyor. Kahverengi koltuk ve döşeme özel tasarımı, üretiminde kullanılan özel malzemeler sayesinde hem günlük kullanımın zorlu şartlarına daha dayanıklı olmasıyla hem de su geçirmez özelliğiyle ön plana çıkıyor ve markanın DNA’sını ortaya koyuyor. Yeni döşeme seçeneği, Compass’ın güçlü ve özgün dış tasarımını iç mekânda daha premium bir görünümle tamamlıyor.