Jeep Eylül ayı kampanyasını duyurdu: İşte modellerine göre güncel fiyat listesi

Compass’ın Summit donanım seviyesinde opsiyonel donanım olarak satışa sunulmaya başlanan yeni kahverengi iç döşeme seçeneği, modelin modern ve rafine kabin atmosferine daha seçkin bir karakter kazandırıyor. Joshua kahve renk kullanılan yeni iç döşemede, kapı iç döşemeleri, ön konsol, konsol kapağı ve koltuk döşemeleri bu özel renkle güncellenirken, sürücü koltuklarının arkasında yer alan bant detayları da macera ruhunu yansıtan dikkat çekici bir tasarım unsuru olarak öne çıkıyor. Kahverengi koltuk ve döşeme özel tasarımı, üretiminde kullanılan özel malzemeler sayesinde hem günlük kullanımın zorlu şartlarına daha dayanıklı olmasıyla hem de su geçirmez özelliğiyle ön plana çıkıyor ve markanın DNA’sını ortaya koyuyor. Yeni döşeme seçeneği, Compass’ın güçlü ve özgün dış tasarımını iç mekânda daha premium bir görünümle tamamlıyor.