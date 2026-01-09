TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yani 9 Ocak 2026 itibarıyla kura çekimleri Ardahan ve Muş illerinde gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan bu çekilişlerle, bölgedeki vatandaşların hak sahipliği durumları netleşiyor. Özellikle başvuruların yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerdeki kura tarihleri en çok merak edilen konuların başında geliyor.

TOKİ İstanbul kurası ne zaman? İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu?

TOKİ 500 bin konut projesinde milyonlarca adayın büyük bir merakla beklediği İstanbul kura takvimi nihayet netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, İstanbul’daki sosyal konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 9 - 12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul kurası, diğer illerde olduğu gibi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden anbean canlı olarak yayınlanacak.

Sonuç Sorgulama: Kura çekimi tamamlanan kategorilerdeki sonuçlar, aynı gün akşam saatlerinde veya ertesi gün e-Devlet kapısı üzerindeki "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına yansıtılacak.

Kategoriler: Şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve diğer vatandaşlar olmak üzere beş farklı kategoride çekilişler yapılacak.

Mart ayındaki İstanbul kurasına kadar olan süreçte diğer illerin çekimleri TOKİ tarafından ilan edilen takvime göre devam edecek.